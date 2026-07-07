Az aranykalászos határba kalauzol a Remény hetilap újabb nyári száma

„Uram, áldalak a nyárban. Aranykalászos határban…” – kezdődik Túrmezei Erzsébet 29. lapszámban közzétett Nyár c. költeménye. A címlapfotó is e vers, vagyis az aktuális időszak hangulatát közvetíti.

Lőrincz Sarolta Aranka írása is az aratásról szól, mely régen (is) áldáskéréssel kezdődött. „Az aratópárok és a föld gazdája kimentek a búzatáblához, ahol a férfiak levett kalappal, a marokszedő asszonyokkal közösen letérdelve mondták el az áldást kérő imát” – olvassuk a cikkben.

Az évközi idő 15. vasárnapjára szóló homília Farkas Zsolt atyától érkezett. Az aratás idejében magyarázza a magvetőről szóló példabeszédet. Az aratási terméshozam már a termőföld előkészítésével kezdődik – vagyis az aratás és a magvetés összefügg.

A vezércikket ez alkalommal a bősi Zalka Lóránt pedagógus, cserkész, vőfély írta, mégpedig a sorok közti lényegről.

Nagy András atya, főszerkesztő, 9. oldalon megjelenő rovatában most az időről mint ajándékról ír.

Molnár Tamás atya, főszerkesztő-helyettes, a Kárpátaljáról érkezett vendégek június végi, egyhetes felvidéki kirándulásáról számol be a lap Olvasóinak az „Összetartozunk!” címmel megjelent írásában.

„Vajon elegendő időt szánunk lelkünk talajának gondozására?” – teszi fel a kérdést jegyzetében Jakubecz Márta felelős szerkesztő.

A Remény hetilap ezen száma a jezsuita spiritualitás két értékes pillérét – az exament és az ignáci lelkigyakorlatot – mutatja be és javasolja az Olvasóknak is.

Juhász Attila atya egyháztörténelmi sorozatának legújabb részéből megtudhatják, hogy az idén 250 éves Rozsnyói Egyházmegye mely plébániái maradtak Magyarországon 1920 után.

Levelet kaptunk… Nem is egyet. Az egyikben Méry Tímea méltatja az egyházközségükből elköltöző, nyugdíjba vonuló Naszvadi Sándor atyát és harminckét éves nagymagyari szolgálatát.

Olvashatnak továbbá az Ipoly parti mendemondákról, a Szőgyénben történtekről, a szepsi tanév végi hálaadásról, a kishírekben pedig többek közt Szlovákia apostoli nunciusának a lőcsei búcsún mondott buzdításáról.

A gyerekrovat a közelgő Kármelhegyi Boldogasszony-ünneppel ismerteti meg a lap legfiatalabb Olvasóit.

Töltött cukkini készítésére ösztönöz a keresztrejtvénnyel egy oldalon megjelenő recept.

Több medjugorjei zarándoklatot is kínál a Remény hetilap hirdetésekkel és programajánlókkal teli két utolsó oldala. Pontos programokkal közzétett meghívókat találnak a Kármelhegyi Boldogasszony-búcsúkra Kistapolcsányba és Barkára. Megtudhatják, hogy a bényi Szentkút főbúcsújára augusztus 16-án délután kerül sor. Megtalálják a jelentkezési lehetőségeket egy augusztus 20-i budapesti zarándoklatra, valamint az idén Bátorkeszin megszervezésre kerülő Felvidéki Ministráns Olimpiára is. Ugyanitt olvashatnak arról is, mikor lesznek a jövőben magyar szentmisék a Lux Televízióban.

A nyári napokon is jó olvasást kívánnak a Szerkesztők!

Sajtóközlemény/Felvidék.ma