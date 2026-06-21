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Kedden Gödöllőn találkoznak a visegrádi országok vezetői

Felvidék.ma
Felvidék.ma

Kedden Gödöllőn találkoznak a visegrádi országok kormányfői. Magyar Péter magyar miniszterelnök a Grassalkovich-kastélyban fogadja Robert Fico szlovák, Andrej Babiš cseh és Donald Tusk lengyel kormányfőt.

A találkozó célja a Visegrádi Négyek együttműködésének újraindítása. Magyar Péter úgy fogalmazott: Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét azért fogadja Gödöllőn, hogy a négy ország újra szoros együttműködésbe kezdjen, és közösen dolgozzon egy erős Közép-Európáért.

A V4-ek kormányfői csütörtökön Brüsszelben, az Európai Tanács ülésén már egyeztettek egymással. Az uniós vezetők tárgyalása előtt közös koordinációs találkozót tartottak. Ez volt több év után az első olyan egyeztetés, amelyen a visegrádi országok miniszterelnökei az EU-csúcs előtt közösen tárgyaltak.

Robert Fico szlovák kormányfő akkor azt mondta, a V4-ek vezetőinek megbeszélése ugyan csak néhány percig tartott, de „rendkívül fontos” volt, és megerősítette, hogy komoly szándék van a formátum lehető legnagyobb mértékű újraélesztésére.

A keddi gödöllői találkozón Magyarországot Magyar Péter, Szlovákiát Robert Fico, Csehországot Andrej Babiš, Lengyelországot pedig Donald Tusk képviseli.

Felvidék.ma/MTI/TASR

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