A 8. farnadi napfordulós örömíjászverseny

A Prontos Íjász Egyesület szervezésében került sor a felvidéki íjászok második idei megmérettetésére, amely a Felvidéki 5-ös versenysorozat második állomása is volt egyben.

A rangos versenysorozat megálmodói a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub és a Tradicionális Íjász Szövetség, akik szorosan együttműködnek több felvidéki íjászcsapattal is.

Ennek a partnerségnek köszönhetően a sportolók és hagyományőrzők ebben az évben is különböző helyszínekre látogatnak el szerte a Felvidéken, ahol értékes tapasztalatokat szerezhetnek és fejleszthetik tudásukat.

A Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub és a Tradicionális Íjász Szövetség vezetői a Bogár házaspár, akik maguk is világbajnoki címmel rendelkező, elismert felvidéki íjászok és íjkészítők. Elsődleges céljuk, hogy minőségi tudást nyújtsanak a szakma iránt érdeklődőknek, továbbá az általuk szervezett versenyekkel összetartsák a felvidéki íjászcsapatokat, és segítsék a hagyományőrző közösségek kölcsönös támogatását. Számukra kiemelten fontos a tradicionális íjak népszerűsítése. A kezdeményezés idén is a zselízi Toportyán Íjászcsapatnál, a farnadi Prontos Íjász Egyesületnél, a marcelházi Fekete Sólyom Történelmi Íjászklubnál, a gömörpéterfalai Felföldi Dalia Iskolánál és a Nagyfödémesi Íjászoknál talált befogadó környezetre. A visszatérő íjászok között szoros barátságok és kötelékek alakultak ki az évek során, hiszen egy komoly múltra visszatekintő versenysorozatról van szó.

Családias hangulat és komoly kihívások a hőségben

Az íjászközösség olyan, mint egy nagy család, ahová mindig jó megérkezni, és akikkel mindig jó együtt lenni – meséli Gyurkovics Anikó, az egyházkarcsai Karchai Íjászok tagja. A sportoló kiemelte, hogy a farnadi csapattal is kiváló a kapcsolatuk, a házigazdák mindig nagyszerű versenyt szerveznek finom ételekkel és gondos odafigyeléssel. A nyári hőség miatt a szervezők fokozottan ügyeltek a vízellátásra, így a résztvevők folyamatosan kaptak hűtött vizet és kedvességet. Gyurkovics Anikó hozzátette, hogy a terep mellett a speciális Felvidéki 5-ös távcélok miatt is szereti ezt a versenysorozatot, amelyek közül a személyes kedvence a kazak zhamby és a Fita, miközben a katona elnevezésű célpont mindig emlékezetes, izgalmas pillanatokat tartogat számára.

A megmérettetésen a legkisebb gyerekektől kezdve egészen az idős korosztályig bárki versenybe szállhatott a korcsoportok szerint. A versenyzők három nagy fegyverkategóriában indulhattak. Az első csoportot a történelmi íjak alkották férfi és női mezőnyben, ahová a pusztai íjak és a történelmi ablak nélküli longbow-k tartoztak, kizárólag természetes alapanyagú nyílvesszővel és megengedett műanyag nock használatával. A második kategóriát a vadászreflex íjak jelentették férfi és női vonalon, bármilyen anyagú nyílvesszővel, míg a harmadik kategóriába az ablakos longbow-val versenyző férfiak és nők tartoztak, szintén kötetlen anyagú nyílvesszőhasználat mellett.

A tizenhat éves Icso Levente, a Felföldi Dalia Iskola tagja úgy látja, hogy egyre több fiatal érdeklődik az íjászat iránt, így ez a sportág egyáltalán nincs leáldozó félben, sőt vonzó minden korosztály számára.

A fiatal sportoló elmondta, hogy bár idén az eddigi legmelegebb szombaton rendezték meg a farnadi Napfordulós Íjászversenyt, és a hőség komoly kihívást jelentett, a verseny hatalmas élmény volt számára, és már nagyon várja a következő, marcelházi fordulót.

Azonos alapplatform és a folytatás menetrendje

A versenysorozat szabályzata szerint minden állomáson van hat azonos alapcél, ami a közös kiértékelésbe is bekerül, ezenkívül a helyi szervezők saját, egyedi nehézségű feladatokkal is készülnek, a zselíziek például tizenhét saját, 3D-s és ügyességi célponttal várták a versenyzőket. A hat kötelező, egységesen hat-hat lövéssel teljesítendő báziscél között szerepel a harmincméteres kazak zhamby, a negyvenméteres kirgiz kecske (Teke buta), a katona elnevezésű feladat három különböző pozícióból huszonöt és harminc méter közötti távolságról, a tizennyolc méteres gyorslövészet tegezből húsz másodperces időlimittel, az ötvenméteres Puta Kalkan, valamint a negyven, hatvan és nyolcvan méteres távolságokat felvonultató Fita célpont.

A közös, végső nagy kiértékelésbe kizárólag az a versenyző kerülhet be, aki a Felvidéki 5-ös versenysorozat legalább négy állomásán aktívan részt vesz.

A sorozat következő állomásaként július 25-én a marcelházi sportpályán tartják a Sólyom Próba 2026 elnevezésű viadalt a Fekete Sólyom Történelmi Íjászklub rendezésében, míg október 10-én a Mátyusföldi Íjászviadal következik a Nagyfödémesi Íjászok szervezésében a diószegi Ekopark Relax területén, amely egyben a teljes felvidéki versenysorozat ünnepélyes zárásának és kiértékelésének a helyszíne is lesz.

A farnadi örömíjászverseny részletes eredménylistája a hivatalos mellékletben ITT: prontos-eredmenyek-2026, a sorozattal kapcsolatos további információk pedig a közösségi hálón, a Felvidéki versenysorozat Facebook-oldalán érhetők el.

Chovan Lilla/Felvidék.ma