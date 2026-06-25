A tehetség és az életrevalóság ünnepe volt Nagymácsédon

Az Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) XI. Felvidéki Tehetségnapján 107 diák vehetett át országos elismerést, a Tehetségnagykövet Díjat pedig a Kuttyomfitty Társulat kapta.

A tehetség, a kitartás és a szorgalom ünnepe volt a XI. Felvidéki Tehetségnap, amelyet június 24-én rendezett meg Nagymácsédon a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda adott otthont a díjátadóval egybekötött ünnepségnek, amelyre a szlovákiai magyar oktatási intézményekből érkeztek diákok, pedagógusok, mentorok és szülők.

A jelenlévőket Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke, Kosnáč Dagmar, Nagymácséd polgármestere, valamint Narancsík Szilvia iskolaigazgató, az SZMPSZ Galánta–Vágsellyei Területi Választmányának elnöke köszöntötte. A rendezvény elején a helyi Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda Méhecske óvodáscsoportja népi gyermekjátékokkal örvendeztette meg a közönséget.

Fekete Irén nyitóbeszédében hangsúlyozta: a tehetség nem mérhető egyetlen mutatóval, és nem feltétlenül az iskolai eredmények jelentik az életben való boldogulás egyetlen zálogát. „Legyetek szorgalmasak a tanulásban, ugyanakkor életrevalók a mindennapokban” – fogalmazott a fiatalokhoz szólva.

Az SZMPSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a siker mögött sokszor kudarcok, bizonytalanságok, újrakezdések és csendes, kitartó munka áll. Mint mondta, ezen a napon nemcsak a képességeket, hanem azt a belső erőt is ünneplik, amely átsegíti a fiatalokat az akadályokon. Külön köszönetet mondott a pedagógusoknak, mentoroknak és szülőknek is, akik felismerik a tehetséget, támogatják a gyermekeket, és hitet adnak nekik addig, amíg ők maguk is megtanulnak bízni saját erejükben.

Az idei felhívásra 59 oktatási intézményből összesen 182 jelölés érkezett. Az SZMPSZ által felkért szakmai bizottság végül 107 tanulót javasolt díjazásra, akik 44 intézményt képviseltek.

A szervezet a felkészítő pedagógusokat is meghívta.

A díjazottak a természettudományok, a társadalomtudományok, a magyar nyelv és irodalom, a zeneművészet, a képzőművészet, az előadóművészet, a sport és mozgáskultúra, valamint az egyéb kategóriákban vehették át elismerésüket. A szervezők hangsúlyozták: a tehetség sokféleképpen mutatkozhat meg, de minden kiemelkedő teljesítmény mögött ott áll a kíváncsiság, a szorgalom, a kitartás és a folyamatos fejlődés iránti igény.

Az országos díjazottak között számos komáromi és régiós diák is szerepelt. Elismerésben részesültek többek között a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola, a Munka Utcai Alapiskola, a Selye János Gimnázium, a Marianum Egyházi Iskolaközpont, a Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia, valamint a komáromi Műszaki Szakközépiskola tanulói is.

A díjátadót kulturális műsorok színesítették. Felléptek népdalénekesek, versmondók, hangszeres előadók és táncosok, akik közül többen maguk is a díjazottak között szerepeltek. A szervezők külön is köszöntötték azokat a fiatalokat, akik kettős szerepben voltak jelen: díjazottként és fellépőként is hozzájárultak az ünnepi műsorhoz.

A rendezvény hagyományos részeként idén is átadták a Tehetségnagykövet Díjat. Az elismerést ezúttal a Kuttyomfitty Társulat vehette át. A Dobsa Fodor Mónika és Dobsa Tamás által alapított társulat 2011 óta dolgozik azon, hogy a néptánc, a népzene, az irodalom és a néphagyomány eszközeivel szólítsa meg a gyermekeket és a családokat.

A laudáció szerint a társulat fő profilját a gyermekeknek készített műsorok adják, ám előadásaik minden generáció számára élményt nyújtanak. Megalakulásuk óta tizennyolc műsort mutattak be, az elmúlt másfél évtizedben több mint 2400 alkalommal léptek színpadra, és 15 ország közönségét szólították meg Kanadától Törökországig.

A méltatásban elhangzott: a Kuttyomfitty Társulat nemcsak művészeti értéket teremt, hanem közösséget épít, és élő módon adja tovább a magyar népi kultúra örökségét. Munkásságuk bizonyítja, hogy a tehetség akkor válik igazán értékké, ha azt mások szolgálatába állítják.

Az ünnepség zárásaként Fekete Irén úgy fogalmazott: a nap minden perce felemelő, inspiráló és léleksimogató volt. Megköszönte a pedagógusok, a szervezők és a felkészítő tanárok munkáját, a díjazott diákoknak pedig szívből gratulált. Mint elhangzott, 2027-ben a XII. Felvidéki Tehetségnapon a diákcsoportok díjazására kerül sor.

SZE/Felvidék.ma