Nyitra megye pályázatot hirdet a járóbeteg-ellátó rendelők fejlesztéséért

Nyitra megye június 30-i leadási határidővel pályázatot hirdet a megyénkben működő járóbeteg-ellátást végző orvosi rendelők számára.

Mint Orosz Örs közösségi oldalon olvasható bejegyzésében megfogalmazta:

„Felhívásunk célja az általános és szakorvosi rendelőkben nyújtott egészségügyi ellátás minőségének javítása diagnosztikai, megelőzési és kezelési célokat szolgáló műszerparkjuk korszerűsítésével.”

Hozzátette, a Nyitra Megyei Önkormányzatnak az elmúlt években több hasonló, de szerényebb keretösszeggel megvalósított felhívása volt. A korábbi támogatásokból jutott a déli régióknak is. Mint Orosz megemlítette, néhány komáromi rendelőt is sikerült felújítani. Közéjük tartozik dr. Asztalos Kele Orsolya gyermekorvos rendelője a VII. lakótelepi Szt. Valéria Rendelőintézetben.

Ezúttal 3,5 millió eurós uniós forrásra épülő keretösszegre lehet pályázni. Az egyes rendelőkre lehívható összeg pedig szakiránytól függően 30 000–150 000 euró.

Ilyenfajta támogatással Nyitra megye rukkolt elő először az országban.

„Egyre nagyobb problémát jelent ugyanis a rendelők betöltése, az orvostársadalom öregedése, a fiatal orvosok hazacsalogatása, az orvoshiány leküzdése. Célunk, hogy ezen változtassunk” – húzta alá végezetül bejegyzésében.

További információkat a pályázatról ITT olvashatnak szlovák nyelven.

Felvidék.ma