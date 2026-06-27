A Vatikánban zajló konzisztóriumon nem hangzottak el nevek, de szó volt arról, hogy vannak politikusok, akik a vallást saját céljaikra használják ki, feladták a multilateralizmust, és az erőre helyezik a hangsúlyt – számolt be a XIV. Leó vezette tanácskozáson résztvevő Német László bíboros, belgrádi érsek az MTI-nek.

XIV. Leó pápa második alkalommal szólította a bíborosi testület tagjait a Vatikánba közös tanácskozásra a januárban rendezett találkozó után.

A pénteken kezdődött, két napos konzisztóriumon részt vesz Német László, aki elmondta, a munka délelőtti és délutáni szekciókban zajlik, mindegyikben előre kijelölt témákkal.

A központi kérdések között szerepelnek a mai világ kihívásai: a pápa kíváncsi arra, melyek azok, amelyekkel mi, a helyi egyházak vezetőiként a világ különböző részein szembesülünk – hangoztatta a bíboros.

A belgrádi érsek hozzátette, hogy a konzisztórium kiemelten foglalkozik az egyházfő első, májusban megjelent, Csodálatos emberiség kezdetű enciklikájával, amelynek „nem csak a mesterséges intelligencia, hanem inkább az emberi méltóság kérdése, az ember központi szerepe a világban a fő témája”.

Német László hangsúlyozta, hogy a bíborosok kérdéseket is feltesznek XIV. Leónak, amelyeket meg is válaszol.

„Hihetetlen adottsága, hogy röviden összefoglalja azt, ami egy nagyobb tanítás része lehetne. Nagyon érthetően megmagyarázza, melyik irányba megy az egyház, miért, és mit tud elérni”

– jelentette ki a bíboros.

Megjegyezte, hogy XIV. Leó a konzisztóriumot megnyitó beszédében kitért pápai feladataira, és arra a kívánságára, hogy a bíborosokkal való találkozások állandó részét képezzék szolgálatának.

„Rámutatott, hogy ő nem egyedül szeretné vezetni az egyházat, nem egyedül került arra a helyre, ahol van, Szent Péter utódjának a székébe, hanem őt a bíborosok választották meg, akik az egész világot képviselik. A bíborosok pedig örülnek annak, hogy kéri a tanácsunkat, azután ő úgy dönt, ahogyan jónak tartja”

– hangoztatta Német László.

Arra a kérdésre, hogy a konzisztóriumon felmerült-e az amerikai pápa és az amerikai elnök Donald Trump közötti nézeteltérés, többek között az iráni konfliktussal kapcsolatban, Német László úgy válaszolt: „volt is szó róla, meg nem is. Ilyen találkozón nem szoktunk neveket említeni, mivel nem arról van szó, hogy kit szeretnénk vagy nem szeretnénk bírálni vagy támogatni, hanem valójában irányzatokról, ideológiákról, a mai politikai és társadalmi élet meghatározó eseményeiről van szó”.

Kifejtette:

„Volt szó arról, hogy vannak politikusok, akik kihasználják a vallást saját céljaikra, vannak politikusok, akik feladták a multilateralizmust, és az erőre helyezik a hangsúlyt, de egyetlen név sem hangzott el. Egy biztos: a jelen levő bíborosok közül szerintem mindenki támogatja a pápa vonalát, nagyon nagy támogatást kapott, és ez őt is megerősíti a küldetésében”.

A bíborosi tanácskozás Rómában negyven fokos hőségben zajlik. Német bíboros hangoztatta, hogy a klímaváltozás fontos témát képvisel a helyi egyházak számára, de minden kontinensen másképpen viszonyulnak hozzá.

Úgy vélte, Európában a hozzáállás „még mindig egy kicsit ideológiai, és túl van feszítve a húr”.

A fejlődő világ püspöki konferenciái komolyabban foglalkoznak vele, és erősebben hallatják hangjukat Ausztráliából, Óceániából, ahol kisebb szigeteket az óceán vesz birtokába, Afrika bizonyos részei pedig élhetetlenné válnak – sorolta.

Német László hozzátette, hogy tavaly részt vett Brazíliában, a COP35 éghajlatváltozási konferencián, amelyen első alkalommal az egyházak közösen sürgették a fosszilis energiahordózók helyettesítését természetes, megújuló energiával.

MTI/Felvidék.ma