A Rozsnyói Bányászati Múzeum, Kassa Megye Önkormányzatának kulturális intézménye, szeretettel meghívja a nyilvánosságot „A Szlovák Karszt Természetnapja” nevű rendezvényére. Az esemény 2026. július 10-én, pénteken 9:00 és 15:00 óra között kerül megrendezésre a SENTINEL Élményközpontban. A gazdag program egyik kiemelt pontja az új barlangászati kiállítás ünnepélyes megnyitója lesz.

A látogatók a neves barlangász, Lešinský Gábor, valamint a Szlovák Karszt Nemzeti Park szakembereinek lenyűgöző előadásaira számíthatnak. A kisgyermekes családok és az adrenalin kedvelői számára egy egyedülálló barlangkutató szimulátorral (szpeleológiai tréningpályával) készülünk. Ez a speciális eszköz a barlangászati technikák, a mászás, a kötéltechnika, a mentés és a szűk járatokban való mozgás autentikus gyakorlására szolgál.

A SENTINEL Élményközpontban található, közkedvelt Szlovák Karszt és a környező területek természetrajzi kiállítása alapos modernizáción esett át. A múzeumnak ez a része a Szlovák- és az Aggteleki-karszt világhírű barlangjaira összpontosít, és az innovatív technológiáknak köszönhetően teljesen új dimenziót kap. A látogatókat egy interaktív digitális vitrin, egy modern infokioszk és egy dizájnos, ívelt falfelület várja, amelyek együttesen növelik az egész régió vonzerejét a hazai és a külföldi turisták számára.

A természetrajzi kiállítás modernizációja a Szlovák Köztársaság Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztériumának pénzügyi támogatásával valósult meg, a Legkevésbé fejlett járások támogatását célzó program keretében. A „Rozsnyói Bányászati Múzeum – A Szlovák Karszt barlangjai” elnevezésű projekt 79 993 euró összegű regionális hozzájárulásban részesült. A kiállítás a Szlovák Köztársaság Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének (Európai Unió – NextGenerationEU) támogatásával is jöhetett létre.

Kiállításainkról, aktuális és készülő rendezvényeinkről, valamint a múzeum kulisszatitkairól további információkat a hivatalos www.banmuz.sk weboldalon, valamint a Facebook- és Instagram-oldalunkon találhatnak a közös @banmuz.sk profil alatt.

Sajtóközlemény, Simko Róbert / Felvidék.ma