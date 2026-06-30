A szlovákiai oktatási miniszter tanévzáró üzenete

A 2025/2026-os tanév végén Tomáš Drucker (Hlas-SD) Szlovákia oktatási, kutatási, fejlesztési és ifjúsági minisztere üzenetben szólt a diákokhoz, a szülőkhöz, a nagyszülőkhöz, a pedagógusokhoz és az iskolák valamennyi dolgozójához. Beszédében hangsúlyozta, hogy az iskola nem csupán az osztályzatokról szól, hanem a gyermekek fejlődéséről, a pedagógusok elhivatottságáról és Szlovákia jövőjének építéséről. Köszönetet mondott a tanév során végzett munkáért, kiemelte az oktatási reform jelentőségét, valamint eredményes pihenést kívánt a nyári szünetre minden érintettnek.

Az alább olvashatják magyarul a közzétett beszédet.

Tisztelt szülők, nagyszülők, tisztelt pedagógusok, kedves diákok és mindazok, akiknek fontos Szlovákia!

A tanév végén természetes módon a bizonyítványokról beszélünk. Az osztályzatokról, a sikerekről, olykor a csalódásokról is. Az iskola azonban soha nem csupán a jegyekről szólt. A gyermekekről szól, akik ott fejlődnek, az emberekről, akik vezetik őket, és Szlovákia jövőjéről. Ez mindannyiunk ügye.

Az a gyermek, aki ma az iskolapadban ül, egyszer olyan felnőtt lesz, akire rábízzuk az egészségünket, a településünket, a vállalkozásunkat vagy a családunkat. Az iskola nem egy kerítéssel körülvett épület. Az a hely, ahol egy ország jövője elkezdődik.

Kedves gyerekek és fiatalok!

A bizonyítvány fontos. De soha nem mesélte el egy ember teljes történetét. Akkor sem, amikor mi tartottuk a kezünkben, és ma sem, amikor ti tartjátok.

Minden egyes osztályzat mögött ott vannak azok a reggelek, amikor nehéz volt felkelni, azok a feladatok, amelyek elsőre nem sikerültek, és azok a pillanatok, amikor újra kellett kezdeni. Volt, aki idén sokat fejlődött egy olyan tantárgyból, amely korábban nehézséget okozott neki. Volt, aki összeszedte a bátorságát az első előadásához. Volt, aki segített egy osztálytársának. És volt, akinek ez az év nem volt könnyű. Ezek is eredmények. Sokszor fontosabbak annál, mint ami egyetlen papírra ráfér.

Köszönöm a tanítóknak, tanároknak, iskolaigazgatóknak, nevelőknek, szakembereknek és az iskolák valamennyi dolgozójának a munkájukat és a türelmüket. Önök nélkül az iskolák nem működnének.

Az oktatásban újabb fontos lépést tettünk. Hét oktatási törvény elfogadása után megkezdtük az elmúlt két évtized legnagyobb reformját. Ez nem egyetlen tanévre szóló változás, hanem egy olyan út, amelynek célja, hogy a jó iskola ne attól függjön, hol él a gyermek, milyen családból érkezik, vagy mennyi szerencséje van.

Azt szeretnénk, hogy a gyerekek jobban megértsék azt, amit tanulnak, képesek legyenek azt a mindennapi életben is alkalmazni, és nagyobb eséllyel legyenek sikeresek. Erősítjük a közvetlen támogatást az iskolákban, és korszerűsítjük az oktatást. A technológiának jó segítőtársnak kell lennie, nem pedig a gyermekek urának.

Egyetlen reform sem él azonban csupán a törvényekben vagy a dokumentumokban.

Az igazi értelmét önök adják meg a gyermekekkel végzett mindennapi munkájukkal. Lehet, hogy egy gyermek nem fog emlékezni a reform nevére. Arra az emberre azonban emlékezni fog, aki észrevette őt. Aki adott neki egy második esélyt. Aki azt mondta neki: „Próbáld meg még egyszer, menni fog!”

Köszönöm a szülőknek és a nagyszülőknek, hogy támogatják a gyerekeket. Ha a család és az iskola egy irányba húz, a gyermek tudja, hogy nincs egyedül.

Most pedig előttünk áll a nyár.

A gyerekeknek jó pihenést, sok új élményt, könyveket, mozgást és egészséges szeptemberi visszatérést kívánok – és egy kicsit kevesebb mobiltelefonozást.

A pedagógusoknak és az iskolák minden dolgozójának pihentető nyarat és feltöltődést kívánok.

A szülőknek és a nagyszülőknek pedig azt kívánom, hogy minél több közös időt tölthessenek a gyerekekkel.

A sikeres Szlovákia az iskolában kezdődik. Annál a pedagógusnál, aki hisz a gyermekben. És annál a gyermeknél, aki megtanul hinni önmagában.

Kívánok mindannyiuknak békés, biztonságos és szép nyarat!

Viszontlátásra szeptemberben!

Forrás: tasr/Felvidék.ma