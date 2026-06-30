Új szemszögből fedezték fel a Bagotai parkot

A Nyitott Parkok és Kertek Hétvégéje egy átfogó, nemzetközi zöld program, amelynek célja természeti és kulturális örökségünk, a történelmi és különleges parkok, valamint a magánkertek bemutatása.

A nemzetközi szinten is elismert esemény fő szervezője a National Trust nonprofit szervezet, amelynek küldetése Szlovákia kulturális és természeti örökségének védelme. A történelmi parkok és kertek számos város és település kiaknázatlan lehetőségeit képviselik, és ezen az egyre népszerűbb rendezvényen keresztül a szervezet igyekszik felhívni a figyelmet az értelmes és fenntartható használatuk fontosságára.

Ógyalla városa idén már negyedik alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, amely változatos kulturális és oktatási programokkal várta a látogatókat.

A rendezvény központi témája ezúttal a „A kert szemei” volt, amely egy páneurópai kezdeményezés része.

Ez a mottó arra ösztönözte az érdeklődőket, hogy teljesen új szemszögből fedezzék fel a kerteket és a parkokat, azok hangulatát, rejtett történeteit és közösségformáló szerepét. A nemzetközi esemény szervesen kapcsolódik a parkok és kertek nyilvánosság előtti megnyitását célzó páneurópai mozgalomhoz, a Rendez-vous aux Jardins-hoz. Idén több mint ezer kert nyílt meg húsznál is több európai országban, hogy közösen hívják fel a figyelmet a zöldterületek jelentőségére, amely a klímaváltozás hatásai miatt folyamatosan növekszik. Szlovákiában összesen 126 helyszín várta a látogatókat vezetett sétákkal és izgalmas kerttörténetekkel.

Az Ordódyak öröksége: A Bagotai park megújulása

Az ógyallai rendezvény helyszíne ezúttal is a Bagotai park volt, amely egy 4,64 hektáros védett terület, és amelyet még 1981-ben nyilvánítottak védetté. A 19. században alapított történelmi park változatos lombos és tűlevelű fákból, valamint nagy kiterjedésű füves területekből áll, így ideális helyszínt biztosít a kellemes sétákhoz.

A mai Ógyalla részét képező Bagota településen elterülő kastélypark története szorosan összefonódik az Ordódy nemesi családdal, akiknek évszázados központja volt a falu. Bagota az 1571-ben került a nagyrészt Bodrog vármegyéből származó Ordódy család birtokába, és az 1800-as évek végére a családnak már kilenc kúriája állt a faluban. A park a két legfontosabb rezidencia, az Alsó- és a Felső-kúria körül alakult ki az 1850-es években, még angolpark stílusban.

A tulajdonosok, különösen a lótenyésztéséről és mintagazdaságáról ismert Ordódy Pál, valamint a birtokot fejlesztő Ordódy Béla nagy gondot fordítottak a parkra és a környező tájra.

A fénykorában a fásított, romantikus zöldterületen fürdőház, istállók és lófuttatók is működtek. A 20. század során, különösen a világháborúkat követően a főúri birtokokat államosították, ami az ingatlanok és a park állapotának romlásához vezetett. Míg a felső kúria az utóbbi években megmenekült a pusztulástól és felújítási fázisban van, addig a kastély melletti eredeti park több része fokozatosan beépült vagy átalakult. Ógyalla városa a közelmúltban felújította Bagota városrész parkját, a rekonstrukció során újjáépítették a meglévő járdákat, kicserélték a közvilágítást, valamint felújították a padokat és a szeméttárolókat, így az egykori angolpark mára a település zöld tüdeje lett.

Érzékszervi programok, arboristák és kreatív gyermekjátékok

A parkban szervezett séták alatt a látogatók közelebbről is megismerkedhettek a terület gazdag múltjával. A városi rendezvényen a park látogatói betekintést nyerhettek az arboristák professzionális munkájába és a fakezelés rejtelmeibe, a faápolók tevékenységét Eva Moronga Tyukos, a Városi Hivatal Környezetvédelmi Osztályának munkatársa mutatta be a jelenlévőknek.

Az esemény ideje alatt a nagy hőség miatt a szervezők fokozottan ügyeltek a résztvevőkre, így gyakran tartottak ivószünetet. A helyi iskolák tanulói kvízen vettek részt, ahol új ismereteket szerezhettek, emellett kipróbálhatták a különleges érzékszervi ösvényt is.

A gyerekek a saját kezükbe vették az idei rendezvény fő témáját, és a saját elképzelésük szerint köveket és rajzokat festettek a „Kert szemei” jegyében.

Az elkészült alkotásokból a helyszínen kiállítást rendeztek, amelyet a város polgármestere és alpolgármestere is megtekintett, a művészeti pályázat keretében pedig a legszebb munkákat díjazták a szervezők. A parkban „A mozgás az egészségért” címmel sportversenyeket és önfeledt játékokat is hirdettek, amelyek elnyerték a gyermekek tetszését, akik maximálisan ki is használták a sportolási lehetőségeket.

A rendezvényre a Vágfüzesi Idősek Otthonának lakói is ellátogattak, akiket lenyűgözött a fák szépsége, valamint a zöld oázis nyugalma és csendje.

Az idősek nagy örömmel kapcsolódtak be a közös sétákba és a hagyományos fotózásba, miközben a jelenlévők gyümölcsital- és frissítőkóstolón is részt vehettek. Ógyalla város vezetése ezúton is köszönetét fejezi ki az Ógyallai Szabadidőközpont munkatársainak a színvonalas előkészítő munkáért és a lebonyolításban nyújtott segítségükért. A sikeres hétvége ismét bizonyította, hogy a park és annak történelmi emlékhelyei hatékonyan erősítik a helyiek lokálpatrióta identitását, a városvezetés távlati célja pedig a tájtörténeti és florisztikai szempontból is jelentős zöldterület fenntartása, valamint a régió biodiverzitásának védelme.

Miriák Ferenc/Felvidék.ma