Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán

A visegrádi országok (V4) parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő hétéves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről – mondta el Sopov Ildikó a dokumentum aláírása után kedden Tatán.

Az Országgyűlés Európai Ügyek bizottságának elnöke hozzátette,

a magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, mely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése.

Hajdu Márton, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke elmondta, tárgyaltak az EU biztonságának megvédéséről és a V4 országok egyetértettek abban, hogy meg kell védenünk az Európai Unió külső határait, melyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik.

Hozzátette,

a felek egyetértettek abban is, hogy az EU bővítése „igazságos” legyen, azaz a bővítéssel az egyes tagjelölt országok eredményei alapján kell előre haladni, és ne forduljon elő, hogy egy tagjelölt állam várjon a másikra.

A bizottság elnöke kiemelte, fontosnak tartják, hogy a választók minden visegrádi országban jobban magukénak érezzék az együttműködést, ezért szeretnék növelni a kulturális, az ifjúsági, és a civil társadalom kapcsolódási lehetőségeit.

mti/Felvidék.ma