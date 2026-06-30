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Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok Tatán

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Sopov Ildikó, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának Tisza párti elnöke beszédet mond a visegrádi országok (V4) parlamentjei külügyi és európai ügyek bizottsági elnökeinek találkozóján a tatai Kristály Imperial Hotel és Pálma Rendezvényházban 2026 június 30-án. Mellette Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának Tisza párti elnöke. MTI/Kocsis Zoltán

A visegrádi országok (V4) parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő hétéves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről – mondta el Sopov Ildikó a dokumentum aláírása után kedden Tatán.

Az Országgyűlés Európai Ügyek bizottságának elnöke hozzátette,

a magyar V4-es elnökség utolsó napján aláírt dokumentumban a tagállamok elfogadtak egy minimum feltételrendszert, mely a közös érdekeket tükrözi. Ebben szerepel az agrárpolitika, a kohéziós politika és a versenyképesség megerősítése.

A V4-ek parlamentjei külügyi és európai ügyek bizottsági elnökeinek találkozója Tatán

Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának Tisza párti elnöke nyitóbeszédet mond a visegrádi országok (V4) parlamentjei külügyi és európai ügyek bizottsági elnökeinek találkozóján a tatai Kristály Imperial Hotel és Pálma Rendezvényházban 2026 június 30-án. Mellette Sopov Ildikó, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának Tisza párti elnöke. MTI/Kocsis Zoltán

 

Hajdu Márton, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke elmondta, tárgyaltak az EU biztonságának megvédéséről és a V4 országok egyetértettek abban, hogy meg kell védenünk az Európai Unió külső határait, melyek a legtöbb esetben a NATO külső határait is jelentik.

Hozzátette,

a felek egyetértettek abban is, hogy az EU bővítése „igazságos” legyen, azaz a bővítéssel az egyes tagjelölt országok eredményei alapján kell előre haladni, és ne forduljon elő, hogy egy tagjelölt állam várjon a másikra.

A V4-ek parlamentjei külügyi és európai ügyek bizottsági elnökeinek találkozója Tatán

Sopov Ildikó, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának Tisza párti elnöke (szemben, b3) beszédet mond a visegrádi országok (V4) parlamentjei külügyi és európai ügyek bizottsági elnökeinek találkozóján a tatai Kristály Imperial Hotel és Pálma Rendezvényházban 2026 június 30-án. Mellette Hajdu Márton, az Országgyűlés külügyi bizottságának Tisza párti elnöke (b4). MTI/Kocsis Zoltán

 

A bizottság elnöke kiemelte, fontosnak tartják, hogy a választók minden visegrádi országban jobban magukénak érezzék az együttműködést, ezért szeretnék növelni a kulturális, az ifjúsági, és a civil társadalom kapcsolódási lehetőségeit.

mti/Felvidék.ma

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