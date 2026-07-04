Gond esetén szlovákiai rendőrök segítenek a Horvátországban nyaralóknak

Statisztikák igazolják, hogy a legtöbb hazai turista Horvátországban üdül a nyáron, a vonzó Adriát választják üdülésük helyszínéül. Az Adriára már szinte szlovák tengerként tekintenek. A látogatók kellemes érzésekkel, feltöltődve térnek haza, de azért tudvalevő, hogy a nyaralás alatt sem árt az óvatosság, és még sokszor így is előadódhatnak helyzetek, amelyek kellemetlenné tehetik a nyaralást.

Ha szervezetten, utazási irodán keresztül intézve utazunk a nyaralás helyszínére, a problémák megoldásában az idegenvezető segítségünkre van, aki már a megérkezésünkkor kapcsolatba lép velünk. Aki azonban egyénileg utazik, sokszor tanácstalan, hogy baj esetén idegen környezetben hová, kihez forduljon. Ilyenkor jön a pánik, a tanácstalanság, a kétségbeesés. Ezért rendszeresítették már évek óta, hogy Horvátországban hazai rendőrök teljesítsenek szolgálatot.

Így van ez idén is.

A napokban már Splitbe érkezett az a 31 fős csoport, akik segítenek majd a bajba jutott turistáknak, illetve bekapcsolódnak a hazai, horvátországi rendőrök munkájába is, akiknek a turistaszezon idején lényegesen több a munkájuk.

A biztonságos nyaralás projekt immár 19 éve működik. A Bosznia-Hercegovinából, Csehországból, Dél-Koreából, Németországból, Lengyelországból, Olaszországból és Szlovákiából a Split-Dalmácia megyébe érkező rendőröket hazai munkatársaikkal együtt hét állomásra osztották be.

Saját hazájuk egyenruhájában szolgálnak, hogy könnyen felismerhetőek legyenek és néhányuk fegyverrel is rendelkezik. A legforgalmasabb üüdlőhelyeken, így Trogirban, Omisban, illetve a spliti repülőtéren is járőröznek majd.

Elsődleges feladatuk lesz a különféle bűncselekmények megakadályozása, de komoly feladat vár rájuk a több napos elektronikai zenei fesztivál, az Ultre Europe idején is, ahol a tömegek felügyeletét látják el.

A szlovák rendőrök között ott lesz már második alkalommal Petar Vidulin, aki szerint Horvátország biztonságos ország és a megfelelő együttműködés a külföldi rendőrökkel még inkább hozzájárul a turisták biztonságához. Megemlítette, hgy tavaly számára a legnehezebb feladat egy, a hegyekben eltévedt szlovák turista megtalálása és biztonságba helyezése volt.

„A legtöbbször parkolással kapcsolatos problémákat, illetve az úti és személyi okmányok elvesztéséből adódó kellemetlenségeket kellett megoldanunk. A szlovák nyaralókon kívül segítünk a lengyeleknek és a cseheknek is. Szép itt a környezet, kedvesek a helyiek, akik mindig azt hajtogatják, hogy csak lassan, de mi tudjuk, hogy probléma esetén nem lehet lassan, akkor gyorsan kell cselekedni”

-nyilatkozta Petar Vidulin.

Tavaly több esetben volt szükség a szlovák rendőrök segítségére. Egy családnak behatoltak a szálláshelyére és több értéktárgyukat, pénzüket eltulajdonították, ezt a bűncselekményt a rendőröknek kellett elintézniük, Segítséget kért tőlük egy nő is, akinek férje hazautazásuk közben kapott agyvérzést, kórházba került, ő pedig nem vezet autót, a rendőrök segítettek neki hazajutni.

Egy hölgy kétségbeesetten telefonált nekik, hogy 16 éves testvére elment a tengerpartra fürödni, de már órák óta nem tudja elérni, aggódnak, hogy valami baja törrént. Megadta a pontos tartózkodási helyüket, a rendőrök pedig a tengerpartot végigjárja megtalálták a fák hűvösében békésen alvó fiút. Több esetben segítettek tolmácsolásban és a dokumentumok kitöltésében is.

Tehát amennyiben a horvátországi nyaralás alatt bármi gond adódik, a szlovákiai rendőrök segítenek, azért vannak ott.

De azért inkább legyünk körültekintőek , vigyázzunk magunkra, az értékeinkre, mert így lesz igazán szép, élménydús és gondtalan a nyaralás!

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)