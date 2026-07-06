Kárpátaljaiak nyári kirándulása a Felvidéken

„A múlt nyárhoz hasonlóan idén is meghívtuk az Ungvártól nem messze működő család-típusú Szent Mihály Gyermekotthon minden lakóját, hogy megtapasztalják vendégszeretetünket, kölcsönösen jobban megismerjük egymást, ápoljuk a már kialakult kapcsolatokat, és új ismeretségek létrejöttére kínáljunk alkalmat ottaniak és itteniek közt. Június 22-28. között – tizenkét éves pozsonyi lelkipásztori működésem utolsó napjaiban – ismét egy csodálatos hét gazdagított sokunkat.” Molnár Tamás atya, nagymagyari plébános beszámolóját olvashatják.

Hétfőn, június 22-én Bényben várták a négy kisbusszal érkező kárpátaljai csapatot. A helyi kultúrházban elfogyasztott ebéd és Herbácskó Anita polgármesterasszony köszöntője után Maga Péter atya kalauzolásában megtekintették az ősi kéttornyú templomot és a rotundát. Ezt követően a Molnár család nagyszülői házából kialakított falumúzeumba betérve tehettek időutazást a múltba, jobban megismerve az ősök életét, munkaeszközeiket és egyéb használati tárgyaikat, a kurtaszoknyás népviseletet és a hozzá tartozó piros csizmákat.

Ugyanezen a napon a kárpátaljai vendégek és az őket kísérő felvidéki segítők közös kirándulásának második állomása Pozba volt.

Részt vettek a közösségek zarándoklatán. A pozbai Szentkútnál tartott szentmise főcelebránsa, Fábry Kornél püspök atya külön is köszöntötte a legtöbb kilométert megtett zarándokokat, vagyis a sok órát kisbuszaikban töltött kárpátaljaiakat. Majd Bellegszencsén foglalták el szállásukat, ahol aztán másnap strandolási lehetőség nyílt.

A kellemes fürdőzést követően kedd este a szenci tó partján vették birtokba szálláshelyüket. Néhány perc gyaloglás után a Csuka család udvarán találták magunkat, ahol kiadós vacsora várta a kirándulókat. Hálás köszönet a szenci Csuka házaspárnak és családtagjaiknak, valamint közeli jóbarátaiknak, hogy a nem kis létszámú csoportot megvendégelték, valamint minden gyereknek névre szóló ajándékcsomagot adtak át.

Szerdán egy rétei családi ház kertjében reggelizett a félszáz résztvevő. A Bozsik testvérek – Jolánka és Anikó –, valamint segítőik szeretettel készítették elő a finomságokat. Tőlük Pozsonyba utaztak, ahol a gyerekek a Duna utcai magyar iskolában töltötték a napot.

Együtt sportolhattak, játszhattak, beszélgethettek a helyi tanulókkal és diákokkal. Ezalatt a szülők és a további felnőttek számára csapatépítő bowlingozást szerveztek a vendéglátók. A délutáni közös fagyizás után a megszépült pozsonyi ferences templomban a tizenhat éves fiatal művészlány – a kárpátaljai gyökerekkel is rendelkező – Vitéz Laura orgonakoncertjét hallgatták meg.

A számos díjjal kitüntetett ifjú zeneszerző a koncertje végén egy-egy albumát nyújtotta át a gyermekotthon családjainak. A jótékonysági koncert után a szentmisében imádkoztak együtt és egymásért kárpátaljaiak és felvidékiek.

A csütörtöki nap is élménydús volt. Az úszori pékségben indult a program, ahol a kenyér, a kifli, a kalácsok készítésének titkaiba pillanthattak be kicsik és nagyok egyaránt. És nem csak látták, mi hogyan készül, hanem meg is kóstolhatták a már elkészült péksüteményeket. Kirándulóbuszuk Nyárasdra vitte tovább a gyerekeket és felnőtteket, mégpedig az ottani termálfürdőbe.

Köszönet a működtetőnek és barátainak, akik ezt a napot a vendégeknek ajándékozták a finom ebéddel együtt. S bár mindnyájan elfáradtak a tűző napon, a lelkesedés estére újraéledt.

A tizenöt évvel ezelőtti „Csillag születik” tehetségkutató műsor idén harminc éves győztese adott közös koncertet a ráti gyerekekkel, akiket Ivaskovics József tanár úr és Holovnya Oxana tanárnő készített fel és kísért el Dunaszerdahelyre, valamint hangszereken is kísérték az együtt éneklő és zenélő csoportjukat.

Nem csak ez a június 25-én megtartott koncert viselte az „Összetartozunk!” címet – ahol a kárpátaljai gyermekotthon Zenedéje az erdélyi származású László Attilával közösen lépett színpadra –, hanem az egész hét, amit a Rátról Felvidékre érkezett gyerekek és nevelőszüleik a helyiekkel közösen átéltek.

Sőt! A készület ideje és a folytatás is az összetartozásunkról szólt és szól. Köszönet a város önkormányzatának és a Csaplár Benedek Művelődési Központ vezetőségének, hogy lehetővé tették e jótékonysági koncert megvalósulását a több száz főt befogadó épületükben. Az est folyamán többször is hatalmas tapsvihar töltötte be a kultúrházat, nagyon megható volt az egész program, különösen a „Nélküled” eléneklése László Attila művész úr, a kárpátaljai vendégek, majd az egész közönség közös előadásában.

Pénteken is már reggeltől folytatódott a gazdag program. Dunasápújfalun Árva Zsuzsanna polgármesterasszony köszöntötte a vendégeket, majd családja, munkatársai és jóbarátai szervezésében a finom reggeli után csónakokba szálltak a vendégek és kísérőik, evezés következett. A Csallóköz szépségét csodálhatták meg a mentőmellényekbe öltöztetett lányok és fiúk. Persze a felnőttek is nagyon élvezték ezt a kellemes vízi programot.

Miután elfogyasztották az ebédet is, és minden gyermek átvette a vendéglátóktól az ajándékcsomagot, tovább utaztak a békei sportpályára, ahol újabb meglepetések vártak rájuk.

A Farkas és Novota család, valamint rokonságuk, jóbarátaik, számos békei lakos – polgármesterasszonyukat is beleértve –, focisták és önkéntes tűzoltók gondoskodtak arról, hogy az estig tartó fesztiválon mindenki jól szórakozzon. Közös animációk, táncok, tuningolt autók, tűzoltás-bemutató, fociedzés, ugrálóvár, hajfonás, bográcsgulyás, pizza és palacsinta… – egy felsorolás a remek hangulat érzékeltetésére.

A szombat délelőtt a szenci tó partján telt, mégpedig a Kenderessy család és segítőik által biztosított piknikkel, fürdéssel.

A Szemeten elfogyasztott ebéd után megnézték a falu Assisi Szent Ferenc tiszteletére szentelt templomát, ahol a helyi polgármester úr is szólt hozzájuk, valamint az egyházközség és a falu önkormányzatának oszlopos tagja, Bartal Sándor beszélt a közösségről. Búcsúzásukkor a vendégek finom almát és almalevet kaptak, amik ennek a környéknek a tipikus vitaminforrásai. Innen autóbuszuk ismét Dunaszerdahelyre vitte a csapatot, ahol a város alpolgármestere, Karaffa Attila és családja vendégelte meg őket, illetve átadta a Pázmaneum ajándékcsomagját minden gyermeknek.

A városházáról a helyi MOL Arénába mentek, ahol a győriek és a csíkszeredaiak mérkőzésén szurkolhattak kicsik és nagyok. Mindkét focicsapat játékosait a kárpátaljai gyerekek kísérték fel a pályára.

Június 28-án a pozsonyi ferences templomban a vendégek is részt vettek az elköszönő, új helyre került pozsonyi magyar lelkipásztor búcsúmiséjén, melynek végén a békéért imádkozva felcsendült az ének: „Áldd meg, Jézus, Kárpátalját!” A templomban köszönetet mondott Bíró Mária, aki bő két évtizede vezetője az azóta örökkévalóságba költözött férjével, Árpáddal, valamint a ráti családias intézményt ma is rendszeresen látogató Majnek Antal ferences püspök atyával közösen alapított Szent Mihály Gyermekotthonnak.

A refektóriumban tartott vasárnapi agapé után városnéző kisvonatozás következett, majd ebéd, és a búcsúzás pillanatai.

Közben bepakolták a kárpátaljai barátok kisbuszaiba a számukra összegyűlt adományokat, főként a nagy örömet okozó görkorcsolyákat. A mihamarabbi viszontlátás reményében, minden jót kívánva integettek nekik a pozsonyi vendéglátók.

Képtelenség lenne felsorolni, hányan és milyen módon járultak hozzá e csodálatos hét minőséges megvalósításához:

pénzzel – gondolva itt a jótékonysági koncerteken adományozott támogatásokra is –, más tárgyi adományokkal, segítségükkel és szeretettel teli szolgálataikkal, idejükkel, imáikkal.

Az egész heti szállást, mint legnagyobb kiadást, a Kukkonia polgári társulás fedezte. Széleskörű összefogással idén is sokan kivették részüket abból, hogy e vendégül látottakat és vendégül látókat egyaránt gazdagító hét színvonalas, valamint maradandó élményeket hagyó programsorozat, értékes találkozások sorozata lehessen. Hálás köszönet! A Jóisten jutalmazzon meg minden jószándékú testvért gazdagon!

MT/Felvidék.ma