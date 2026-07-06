Pattanj pajtás!

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia FolkSzöglete idén is gazdag programkínálattal várja a látogatóit a már ikonikussá vált pajtában. A Gombaszögi Nyári Tábor július 14-19. között ismét a felvidéki magyar kulturális élet egyik legfontosabb találkozóhelyévé válik.

A Hagyományok Háza Hálózat FolkSzöglete immár tizedik éve gazdagítja a gombaszögi tábor programját. A 2020 óta tudatosan felépített és folyamatosan fejlesztett programstruktúrának köszönhetően mára önálló fesztiválélménnyé nőtte ki magát. A siker két biztos pilléren nyugszik: a kreatív szervezőmunkán és a Torna környéki Szádalmásról származó, különleges hangulatú pajtán, amely az évek során a fiatalok egyik legkedveltebb találkozóhelyévé vált.

„Amennyiben visszatekintünk az elmúlt kilenc évre, az első szó, ami eszembe jut, az a büszkeség

–emlékezik Konkoly László szervező, a szlovákiai Hagyományok Háza Hálózat munkatársa.

Szinte a semmiből indultunk, s önálló programmal, a már említett ideális helyszínen sikerült mára a Gombaszögi Nyári Táboron belül egy fesztivált kialakítani. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több fiatal látogat el hozzánk. Eredményként értékelem, hogy meg tudjuk szólítani a különböző korosztályokat, ami azt jelenti számomra, hogy a zene és a tánc örök, mindenkinek egyik legfontosabb lételeme. Ezt egy személyes élménnyel illusztrálnám: a tizennégy éves lányom évek óta készül a nagy eseményre, jó hallani, hogy más családoknál is tapasztalható az új generációk élénk érdeklődése.”

Az évek során kialakult a FolkSzöglet törzsközönsége, aminek magját a néptáncos közösség fiataljai alkotják. A betérők soraiból a környéken élők sem hiányoznak, akik lelkesen vesznek részt a változatos napi programokon, s elviszik a pajta jó hírét.

Az idei programban a jól ismert közönségkedvencek mellett új fellépők is helyet kapnak. Idén is egy tucat koncerttel várják az odalátogatókat, a délutáni tánc- és énektanítások menete is kialakult, valamint a FolkSzöglet egyik legkedveltebb programeleme, a mesemondás is elérhető lesz. Ahogy leszáll az este, a pajta ismét megtelik zenével, tánccal és élettel – azokkal a pillanatokkal, amelyek évről évre felejthetetlenné teszik Gombaszöget.

A szombat esti záró koncerten a – magyar zenei kultúrát újszerű módon bemutató, az elmúlt évben is nagy sikernek örvendő – Magyar Banda lép ismét színpadra.

A FolkSzöglet idén is mindenkit vár, aki szeretne feltöltődni, új élményeket szerezni, vagy egyszerűen átélni azt a különleges közösségi hangulatot, amely immár kilenc éve a Gombaszögi Nyári Tábor egyik meghatározó élményévé teszi ezt a különleges helyszínt.

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Sajtóközlemény/Felvidék.ma