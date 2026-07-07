Széllökések miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Pozsonyban

Kedden délután elsőfokú szélriasztás van érvényben a Pozsonyi járásban – tájékoztatott honlapján a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A térségben a szél átlagos sebessége elérheti az óránkénti 45 kilométert, a széllökések pedig rövid időre az óránkénti 65–70 kilométeres sebességet is. Az SHMÚ szerint az ilyen erősségű szél veszélyt jelenthet az emberi tevékenységekre.

A figyelmeztetés kedden 16.30 óráig marad érvényben.

Kedd délután Szlovákia egyes hegyvidéki területein is erős szél várható. Az SHMÚ elsőfokú figyelmeztetést adott ki, amely előreláthatólag 17.00 órától szerda, július 8. délelőttig lesz érvényben.

A hegyvidéki szélriasztás a Besztercebányai, Breznóbányai, Poprádi, Liptószentmiklósi, Rózsahegyi és Turdossini járást érinti.

SZE/Felvidék.ma/TASR