Fico szeretné, ha minél korábban elfogadnák a költségvetést

Minél korábban elfogadjuk a jövő évi költségvetést, annál szilárdabb lesz a kormány – mondta a TASR-nek adott interjúban Robert Fico (Smer-SD) kormányfő. Viszont nem zárja ki azt a verziót sem, hogy elhúzódnak az erről szóló koalíciós egyeztetések.

Emlékeztetett, hogy a kormánykoalíció ideológiailag nem homogén. „Ellenkezőleg, elég bonyolult kormánykoalícióról van szó, két szociáldemokrata párttal, bár eltérő jellegűek, és egy konzervatív jobboldali párttal. Ehhez hozzá kell még venni, hogy

választási év jön, és mindegyik kormánypárt láttatni akarja magát a költségvetés összeállításánál is”

– mondta Fico. Éppen ezért úgy véli, rengeteg energiát kell majd fordítani az álláspontok közelítésére és a kompromisszumkeresésre. „Valószínűleg lesznek feszültségek, és a közvélemény-kutatások miatti idegesség is közbeszólhat” – jegyezte meg Fico.

Ennek ellenére a Smernek az a terve, hogy minél hamarabb legyen költségvetés, mert ez stabilitást jelent. „De azt is el kell fogadnunk, ha a koalíciós partnerek miatt elhúzódnak a tárgyalások.

Lehet, hogy csak decemberben fogunk szavazni róla, de kár lenne, ha így lenne”

– folytatta a kormányfő.

Leszögezte, hogy a Smer ebben az esetben sem akar majd „háborúzni” a kormánykoalícióban. Felhívta a figyelmet, hogy eddig mind a három kormánya kitöltötte a teljes megbízatási idejét, és most is ez a célja, a jövő évi választást pedig meg akarja nyerni.

Ficonak meggyőződése, hogy a jövőben át kell alakítani a szlovák politikai rendszert, mert túl sok párt van. Azt szeretné, ha politikai tömbök versenyeznének a választók szavazataiért, szerinte ebben az esetben nem fenyegetne, hogy olyanok kerülnek hatalomra, akiknek nincs tapasztalatuk az ország irányításával, bármelyik oldal is nyerné a választást.

TASR/Felvidék.ma