Július 31-ig várják az önkéntesek regisztrációját a Nagy Ipoly-takarításra

A szervezők meghosszabbították a jelentkezést az immár hatodik alkalommal megrendezendő természetvédelmi akcióra. Az Ipoly mintegy kétszáz kilométeres szakaszán augusztus 13-a és 15-e között szervezik meg a nagytakarítást. Az önkéntes segítők július végéig jelentkezhetnek a jeles akcióra.

Mint a közösségi oldalukon olvasható: „Csatlakozz Te is az idei Nagy Ipoly-takarításhoz! Az Ipoly nemcsak egy folyó, hanem közös természeti kincsünk, amelyért együtt tehetünk. A Nagy Ipoly-takarítás során a magyar és a szlovák oldalon is gyűjtjük a hulladékot, a partokon és a vízen, kajakokból is.”

Mint fogalmaznak,

ez nemcsak a természetért végzett munka, hanem egy csodás élmény, igazi kaland és felejthetetlen közösségi program is.

Az önkéntesek online módon július 31-ig regisztrálhatnak az alábbi linken.

„Csatlakozz önkéntesként! Segíts megtisztítani az Ipolyt! Tegyünk együtt egy tisztább, élhetőbb környezetért! Hozd magaddal a családodat, barátaidat vagy kollégáidat is. Minden segítő kéz számít!”

– olvasható a közösségi bejegyzésben.

Amint arról már beszámoltunk, idén augusztusban hatodik alkalommal szervezik meg a természetvédelmi akciót. A nagytakarításhoz több tucatnyi felvidéki és anyaországi település csatlakozott. Az önkéntesek között sok a visszatérő segítő. Egyesületek, szervezet képviselői mellett családi és baráti társaságok közösen tisztítják meg a határfolyót. A vízi takarítás mellett a folyópart mentén is dolgoznak.

A korábbi évfolyamok Nagy Ipoly-takarításairól ITT, ITT, ITT, ITT, ITT számoltunk be. További információk a Nagy Ipoly-takarítás közösségi oldalán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma