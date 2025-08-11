Sikeresen lezajlott az ötödik Nagy Ipoly-takarítás

Mint arról már beszámoltunk, augusztus 7-én elrajtolt az ötödik Nagy Ipoly-takarítás. Csütörtöktől vasárnapig közel ötszáz önkéntes tisztította a folyót mintegy százhetven kilométeres szakaszon. A Felvidékről 33 település, az anyaországból pedig 13 település csatlakozott a programhoz.

Mint a rendezvény drégelypalánki megnyitójaként megtartott sajtótájékoztatón is jelezték:

a természetvédelem mellett a közösségépítést, az összetartozást és a természettudatos szemlélet átadását is célozzák az évente megrendezett szemétgyűjtéssel az Ipoly folyó határszakaszán.

A nagytakarítás önkéntesei között voltak településvezetők, képviselők, családok, baráti társaságok, mindamellett civil szervezetek és egyesületek tagjai is bekapcsolódtak a munkába.

A program lebonyolítása szakszerű koordinációt igényel. Az Ipolyt több szakaszra osztották, a csapatokat igyekeztek megfelelően beosztani az egyes szakaszokon.

A szemétszedéshez több mint 120 kajakot és kenut használtak a három nap alatt. A vízi munkákra közel 250-en regisztráltak. Hozzájuk csatlakozott további bő kétszáz fő, aki a part mentén szedte a hulladékot. Az önkéntesek száma megközelítette az ötszázat. A legtöbb településnél három napon át gyűjtötték a hulladékot.

Balassagyarmaton szombaton közel negyvenen szedték a szemetet. Mint a Nagy Ipoly-takarítás közösségi oldalán olvasható, a csapathoz csatlakozott Balla Mihály országgyűlési képviselő, Bablena Ferenc, a KDNP Nógrád vármegyei elnöke, Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere, a Napsugár Nyugdíjasklub, a Nyitnikék óvoda vezetője és munkatársa, a Mikszáth Kálmán Horgászegyesület elnöke és tagjai, az Úszni Jó Sportegyesület, a KDNP Balassagyarmati Alapszervezetének tagjai és számos önkéntes.

A bussai önkéntesek mindhárom napon takarítottak. „Folyónkat megtisztítottuk a szeméttől a Rárós–Ipolyvarbó közötti szakaszon, mintegy 30 folyókilométeren” – olvasható a közösségi oldalon.

Ipolyvisken szintúgy három napon át szedték a szemetet. Az ipolyviskiek mellett más falvakból és külföldről is csatlakoztak a csapathoz. Az ipolyviski különítmény részét képezték a határ túloldaláról érkezett tésai önkéntesek. A két település a Nagy Ipoly-nagytakarítás első napján írta alá a testvértelepülési szerződést. A közös együttműködésük egyik alapja a nagytakarítás során végzett közös munka is.

A part menti szemétszedésben a Slovak Eco Quality csapata is részt vett, így együttműködésben sikerült alaposan átvizsgálni és megtisztítani a kijelölt területet.

„Az ipolypásztói csapat ismét kitett magáért, alaposan megtisztítva a hozzájuk tartozó Ipoly-szakaszt. Közösségük összefogása és lelkesedése ismét példát mutatott arról, hogyan lehet tenni a természetünkért”

– olvasható a közösségi oldalon közölt egyik posztban.

Ipolypásztó azonban nem csupán a takarításból vette ki a részét. A községben tartották szombaton este a Karizma zenekar koncertjét, ezzel ünnepelték a közös munkát.

Szetén is lelkes önkéntesek dolgoztak az elmúlt napokban. Mint fogalmaztak: munkájukkal nemcsak a folyó tisztaságához járultak hozzá,

hanem példát is mutattak abban, hogy egy kis közösség összefogása mekkora változást hozhat.

Arról, hogy van-e értelme az évenkénti nagytakarításnak, az ipolyviskiek fejtették ki tapasztalatukat: „Bár már ötödik éve rendszeresen tisztítjuk ezt a partszakaszt, most is rengeteg hulladékra bukkantunk, főként nehezen megközelíthető hulladékzátonyokon. A csapat tagjai a sűrű növényzet, bedőlt fák és vízinövények között is kitartóan dolgoztak, hogy eltávolítsák a természetből a felhalmozódott szeméthegyeket. A mai zsákmány között többek között műanyag palackok, háztartási hulladék, autógumi, rozsdás fémlemezek, szivacsok és nagyobb méretű fémtárgyak is szerepeltek.”

Hasonlóan vélekedtek az ipolyszakállosiak is. A község szintúgy a kezdetek óta részt vesz a takarításban. Bár az évek során egyre kevesebb hulladék kerül elő, még mindig akadnak felelőtlen emberek, akik veszélyes és oda nem illő tárgyakat hagynak a természetben – hangsúlyozták az ipolyszakállosiak.

Helembán, az Ipoly torkolatánál is szorgoskodtak az önkéntesek. A helyi csapathoz csatlakoztak a helembai önkéntes tűzoltók is. Ők is kevesebb hulladékról számoltak be.

Az ipolysági csapat a somosi Jégmadár Látogatóközponttól Tesmagon és Ipolyságon át Pereszlényig tisztította a folyót.

„Remek kezdeményezés, melyet az Ipoly menti önkormányzatok szerveznek évről évre a folyó mindkét partjának az összefogásával”

– mondta Csenger Tibor, a Nyitra Megyei Önkormányzat alelnöke, aki egy rövid időre Ipolyságon szállt vízbe szemetet szedni. Majd az ipolyviski és ipolyszakállosi állomáson találkozott a helyi önkéntesekkel. „Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy tisztább legyen közös folyónk, az Ipoly!” – fogalmazott végezetül az alispán.

Az akció vasárnapi záróeseményének Letkés adott otthont. Az összegyűjtött hulladék elszállításáról a magyar oldalon a Mohu Mol Hulladékgazdálkodási Zrt., a szlovák oldalon pedig a Marius Pedersen Hulladékgazdálkodási Vállalat gondoskodik.

További információk, képes beszámolók a Nagy Ipoly-takarítás közösségi oldalán olvashatók.

A 2024-es akcióról ITT írtunk, a 2023-as évadról ITT számoltunk be, a 2022-es takarításról ITT olvashatnak , az első, 2021-es eseményről pedig ITT érhető el a cikkünk. További információk a Nagy Ipoly-takarítás közösségi oldalán találhatók.

Pásztor Péter/Felvidék.ma