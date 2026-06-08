Augusztusba újra jön a Nagy Ipoly-takarítás

Augusztus 13-a és 15-e között szervezik meg immár hatodik alkalommal a Nagy Ipoly-takarítást a folyó mintegy kétszáz kilométeres szakaszán. Mint a június 8-án, Bussán megtartott sajtótájékoztatón elhangzott: az Ipoly két oldalán lévő települések és a határ mentén működő szervezetek és önkéntesek bevonásával valósítják meg a környezetvédelmi akciót.

Végh Zoltán, Bussa polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Rövid beszédében méltatta a fél évtizeddel ezelőtt elindított kezdeményezést.

Hidvégi Vince, a nagytakarítás egyik kezdeményezője, a legfőbb magyar partner kitért a Nagy Ipoly-takarítás előzményeire. 2018-ban egy határon átnyúló pályázat során tíz Ipoly menti településén létesítettek kikötőket, mindamellett kajakokat és kenukat is vásároltak a kiegészítőkkel. Mindez az Ipoly vízi turizmusának fellendítését célozta meg. Az Egy folyóban evezünk projektről korábban ITT írtunk.

„Ez a felszerelés adta a gerincét a későbbi nagytakarításoknak”

– jegyezte meg Hideghéti Vince. Hozzátette: fokozatosan csatlakoztak a kezdeményezéshez az Ipoly két oldalán található települések és egyesületek.

Minden évben Ipoly neve napjához igazítva, augusztus közepén három napon át folyik az önkéntes takarítás.

A Bussai Községi Hivatal különtermében jelentették meg az idei takarítás dátumát, az önkéntes akció augusztus 13-től augusztus 15-ig tart.

Az idei programba szintúgy bekapcsolódnak a folyó menti települések, valamint a magyarországi és a szlovákiai oldalon tevékenykedő hulladékgazdálkodási vállalatok segítségére is számíthatnak idén is.

Mint írtuk, a nagytakarítás önkéntesek részvételével zajlik. Hamarosan megnyílik az az online felület, ahol jelentkezhetnek az önkéntes résztvevők. A jelentkezés beindulásáról beszámol majd portálunk is.

Jámbor László, a Besztercebánya Megyei Önkormányzat képviselője a sajtótájékoztatón kifejtette: a megye minden évben támogatta a nagytakarítást.

„Példamutató munkát végeznek környezetünk megóvása érdekében”

– jelezte a megyei képviselő.

Örömmel jegyezte meg, hogy a Nagykürtösi járásban a borászat mellett a vízi turizmus is egyre népszerűbb az Ipolyon. Ehhez azonban elengedhetetlenek a hulladékmentes partszakaszok és a tiszta Ipoly.

A korábbi évfolyamok Nagy Ipoly-takarításairól ITT, ITT, ITT, ITT, ITT számoltunk be. További információk a Nagy Ipoly-takarítás közösségi oldalán.

Pásztor Péter/Felvidék.ma