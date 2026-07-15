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Megjelent a Népművészeti Jelentés 2026 online platformja

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: Kovács Nádi Karolina)

A Hagyományok Háza második alkalommal tette közzé a Népművészeti Jelentést, amely a Kárpát-medencei népművészeti terület működéséről, társadalmi beágyazottságáról, támogatási rendszeréről és tudásátadási útvonalairól ad átfogó képet. A kiadvány teljes terjedelmében immár online is elérhető.

A 2026-os kötet középpontjában a népi kézművesség áll: a tárgyalkotó közösségek működése, a tudásátadás formái, az oktatási szerkezet, a szakmai presztízs és az életpálya kérdései egyaránt megjelennek benne. A Népművészeti Jelentés 2026 ugyanakkor arra is rámutat, hogy a népzene és a néptánc területével ellentétben a népi kézművesség felsőfokú képzése továbbra sem megoldott.

A Hagyományok Háza másodszor adta ki a Népművészeti Jelentést, ugyanakkor első alkalommal készített hozzá reprezentatív, 1500 fős telefonos lakossági felmérést. Az eredmények szerint a népművészet társadalmi legitimitása erős: a válaszadók 91–94 százaléka fontosnak tartja, hogy az óvodában és az iskolában a gyermekek élőszavas mesemondással, népi kézművességgel és néptánccal is találkozzanak. A kötet egyik legfontosabb megállapítása ugyanakkor, hogy a jelentős társadalmi érdeklődés önmagában még nem jelent stabil utánpótlást, aktív bevonódást és koherens képzési vertikumot.

A 2026-os kötet részletesen összegzi a Csoóri Sándor Program népi tárgyalkotó területre gyakorolt hatását is. Külön fejezetek foglalkoznak a program eredményeivel Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján és a Vajdaságban.

A kiadvány emellett tárgyalja a felsőoktatás és a tárgyalkotó népművészet kapcsolatát, valamint a kézművesség pedagógiai szerepét is.

A kutatás szerint a magyar népi kézművesség oktatási rendszere töredezett, fennmaradását pedig ma nagyrészt az egyéni elhivatottság, a civil közösségek munkája és néhány kulcsintézmény biztosítja.

„A Jelentés egyik legerősebb tanulsága, hogy a népi kézművesség iránti társadalmi érdeklődés ma is erős, a tudásátadás intézményi csúcsa azonban hiányos. A tét ezért az, hogy ezt a hiányt ne elfedjük, hanem közös szakmai gondolkodás tárgyává tegyük” – mondta a kötet megjelenése kapcsán dr. Both Miklós, a Hagyományok Háza főigazgatója.

A Népművészeti Jelentés 2026 nem lezárt állítások gyűjteménye, hanem vitaalap: olyan szakmai tájékozódási pont, amely a terület következő éveiről szóló közös gondolkodást kívánja elősegíteni.

A kötet teljes terjedelmében már online is elérhető az erre a célra létrehozott platformon.

Bővebb információ és a Népművészeti Jelentés digitális elérhetősége.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

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