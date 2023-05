Márton Áronra is emlékeznek a hatodik alkalommal megszervezett, Csíksomlyóra tartó pünkösdi lovas zarándoklat résztvevői, amely idén felvette Erdély népszerű püspökének nevét – jelentette ki Potápi Árpád János csütörtökön Gyergyószentmiklóson.

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Gyergyószentmiklósról, a gyergyószéki lovasok körében indult lóháton Csíksomlyóra, ahova a térség lakosainak üzenete mellett a világ magyarságának az imaüzeneteit is elviszik.

Beszédében rámutatott: a Securitate (román kommunista titkosszolgálat) által üldözött római katolikus püspök sorsán keresztül nemcsak a székelység, hanem a többi elszakított magyar nemzetrész sorsa is megjelenik. Emlékeztetett, hogy Márton Áron 1949-ben szintén lovon ment Gyimesfelsőlokról a csíksomlyói nyeregbe, a csángók, székelyek pedig közrefogták, úgy védelmezték a Securitate embereitől.

„Ezeknek a napoknak az üzenete a nemzeti összetartozásnak az üzenete. Az, hogy minden nehézség, elszakítottság ellenére mi egy nemzet vagyunk, éljünk akár itt, a Kárpát-medence térségeiben vagy pedig a nagyvilágban” – fogalmazott Potápi Árpád János.

Hangsúlyozta, hogy a VI. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklaton a székelyföldi és anyaországi résztvevők mellett a felvidéki és délvidéki lovasok is ott vannak. De az államtitkárság Kanadától Új-Zélandig a világ minden részéből gyűjtött be imaszalagokat, így közvetve a diaszpóra is jelen lesz a szombati csíksomlyói nagymisén – hangzott el.

„Nemcsak nekünk felemelő érzés a lovas zarándoklaton részt venni, hanem mindenkinek, aki bennünket lát, és ezáltal is együtt lehet velünk” – mondta az MTI-nek telefonon Potápi Árpád János, hangsúlyozva, hogy a lovasokat minden településen várják imaszalagjaikkal. Hitbéli jelentősége mellett a rendezvény a székely–magyar lovas hagyományok fenntartására, a testedzés fontosságára is fel akarja hívni a figyelmet.

Idén 12 székelyföldi útvonalon indultak lovas zarándokok Csíksomlyóra, a marosszékiek már kedden, a sepsiszékiek szerdán keltek útra. A csapatok pénteken 18 órakor érkeznek a nyeregbe. Bár idén nem volt regisztráció, mintegy 300 lovasra számítanak – mondta az államtitkár.

Gyergyószékről csütörtökön délelőtt 60 lovas indult, az egyház képviselői áldást mondtak útjukra, a gyergyószéki polgármesterek pedig átadták a települések üzenetét tartalmazó imaszalagokat.

Csergő Tibor gyergyószentmiklósi polgármester beszédében felidézte, hogy 500 éve a búcsú kezdeményezőjének tartott István pap is Gyergyószékről indult Csíksomlyóra. A pünkösdi zarándoklat annak a tanulságtétele, hogy a székelység életének Szent István óta része a Szűzanyába vetett hit – mondta. Hozzátette, hogy a zarándokok magyarságukról, anyanyelvükről, lófő őseikről is tanúbizonyságot tesznek, „hitben és nemzetben” is megerősödnek.

Barti Tihamér, a Hargita megyei önkormányzat alelnöke az útitársak fontosságára is kitért. Keresni kell a hasonló „fogódzókat”, kapcsolódási lehetőségeket, melyek összetartják a magyar nemzetet – mondta.

A VI. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat a Székelyföldi Lovasprogram együttműködő lovas szervezeteinek a szervezésében valósul meg, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Magyarság Háza főtámogatásával, a Hargita megyei és csíkszeredai önkormányzat társfinanszírozásában. Idei mottója: „Nemzeti összetartozás. Gondoskodó nemzet!”, fővédnöke Tamás József nyugalmazott segédpüspök.

A kezdeményezés célja, hogy eljuttassák Csíksomlyóra mindazok imáit, akik személyesen nem tudnak jelen lenni a pünkösdi búcsú szentmiséin.

(MTI/Felvidék.ma)