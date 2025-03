Uniós főképviselő: politikai akaratra van szükség a faji megkülönböztetés felszámolását célzó jogszabályok érvényesítéséhez

Politikai akaratra van szükség a faji megkülönböztetés felszámolását célzó jogszabályok érvényesítéséhez, az elért eredmények ellenére ugyanis a fajgyűlölet továbbra is akadályozza a jog és az egyenlőség érvényesülését uniószerte – jelentette ki az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a faji megkülönböztetés felszámolásáról szóló nemzetközi nap alkalmából.

Az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában Kaja Kallas emlékeztetett: hatvan évvel ezelőtt fogadta el a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt a nemzetközi közösség. Ezzel kötelezettséget vállalt arra, hogy végleg felszámolja a fajgyűlöletet. Az egyezmény, mely mindenki számára biztosítja az egyenlőséghez és a méltósághoz való jogot, mérföldkőnek számít – húzta alá.

„A rasszizmus számtalan formában továbbra is jelen van a világban, így az egyezmény továbbra is olyan fontos, mint volt 1965-ben. Most, a 60. évforduló alkalmából hangsúlyozzuk: újult erővel fel kell lépni annak érdekében, hogy az egyezményben foglaltak világszerte teljes mértékben és hatékonyan érvényre jussanak” – fogalmazott.