XV. nagyböjti zarándoklat a malackai Szent Lépcsők-kápolnába

Idén a korábbi években megszokott és jól bevált hagyományokhoz mérten ismételten megszervezték a virágvasárnap vigíliájára eső szombati márciusi délelőttön a zarándoklatot. A malackai Szent Lépcsők-kápolnája önmagában is különleges, hiszen ilyen kápolna világviszonylatban kevés helyen van. Többek között a teljesség igénye nélkül a Szentföldön, Rómában, Brünnben, a selmecbányai a kálvárián, Sároseperjesen vannak hasonlók.

A 27 lépcsőfokból álló bal oldali lépcsősoron szigorúan térdelve lehet csak felmenni. Minden egyes lépcsőfokra elő van írva imádság, avagy egyénileg, saját szavaival is elmélkedhet a zarándok. Középen oltár található, s aki nem érzi magát elég erősnek, avagy felkészültnek, korra való tekintet nélkül is akár, a jobb lépcsősoron mehet fel lépkedve.

Krisztus kínszenvedését idézi ez, akinek mielőtt Poncius Pilátus elé érkezett volna, éppen 27 lépcsőfokot kellett a hagyomány szerint megtennie. Így nagyböjt idején szálljunk hát magunkba, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket. Gondolkodjunk el rajta, mennyit szenvedett Jézus a sok-sok bűnös emberért. Ha átérezzük, tudatosítjuk a mi napi terheinket, akkor lépcsőfokról lépcsőfokra haladva mindig közelebb vagyunk, ha csak egy lépcsőfokkal is, a célhoz, a feljutásig.

Így már nem is tűnik nehéznek, leküzdhetetlennek, s a csúcsra érve megkönnyebbülve állapíthatja meg a halandó, bűnös földi lélek, zarándok: megérte Uram, ha Te annyit szenvedtél, megkínoztattál, megaláztattál, tövissel koronáztattál, akkor ki vagyok én, egy parányi porszem, egy csepp a tengerben, aki porból lettem és porrá leszek. Ki vagyok, ki lennék én, hogy ne osztozhatnék én a Te fájdalmadban, szenvedéseidben. Ez csak a javamra válik.

A malackai Szent Lépcsők-kápolnához tartozik a ferences templom is, amit a történelmi Pálffy család építtetett.

A Pozsonyból, Vágsellyéről, Vágkirályfáról érkezett zarándokok hálájuk jeléül egy szerény kis adományt, hálatáblát ajándékoztak, melyet Zilizi Tihamér adott át ünnepélyesen a ferences templomban hatodmagával gyóntató helybéli esperesplébánosnak a szombat délelőtti zarándoklás emlékére.

Hazafelé indulva nagyböjti, nagyhéti énekeket énekeltek.

Zilizi Kristóf/Felvidék.ma