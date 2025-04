Felújított 18. századi keresztet avattak Párkányban

Nem sokkal azután, hogy a őseink letelepedtek a Kárpát-medencében és megkeresztelkedtek, felállították, majd megáldották az első kereszteket is, de akkor vállalták azt is, hogy gondozzák őket, és ezt teszik majd a leszármazottaik is. Ezt a példát követve tartott vasárnap ünnepet Párkányban a Szent Imre Plébánia egyházközössége. Több mint 200 éves útszéli keresztet avattak a plébánia előtti parkban, a vasárnapi szentmise előtt.

A kereszt avatásán megjelent híveket és vendégeket a házigazda szerepében dr. Fóthy Zoltán esperesplébános köszöntötte.

Köszöntőjében kiemelte a keresztek fontosságát a mai ember életében, a kereszt titkának életformáló valóságát, amely megtisztított minket és számunkra ez a legdrágább kincs.

Valamint megköszönte a Memoriae Patrum Honismereti Társulásnak az értékmentő munkát és a közösség tagjainak az adományokat. Külön köszönetét fejezte ki a restaurátoroknak, Csák Attilának és Bánfi Gábornak a lelkiismeretesen elvégzett munkájukért. Majd ezt követően Bréda Tivadar, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke röviden tájékoztatta a jelenlévőket a kereszt történetéről.

Ez a több mint 200 éves kereszt nemrég még a párkányi öregszőlőkben pihent halálra ítélve. Egy nemrég napvilágot látott feljegyzés szerint valószínűsíthető, hogy ez volt egykor a párkányi temető központi keresztje, amely 1816. július 15-én este, egy hatalmas zivatarban megrongálódott. A zivatar tetemes kárt okozott a párkányi szőlőkben és a vetésekben is, fél órán keresztül zúgott, majd nagy csendesség következett.

Ezt követően a temetőben új keresztet állítottak, a megrongálódott keresztet pedig helyreállították és Isten dicsőségére felállították a párkányi szőlőkbe, Nána irányába fordítva.

A kereszten olvasható évszám 1816, valószínűleg ekkor újították fel, majd Zelenák József plébános megáldotta.

Őseink példáját követve 2024-ben a Memoriae Patrum Honismereti Társulás kezdeményezésére és a párkányi Szent Imre Plébánia közreműködésével elkezdődött a kereszt restaurálása.

A restaurálás anyagi fedezetének majdnem a felét a Bethlen Gábor alapon keresztül Magyarország Kormánya vállalta. A kereszt teljes restaurálása az egyházközösség adományainak hozzájárulásából valósult meg.

Az elnök köszönetet mondott a vállalkozóknak is, a Gyuris Kft.-nek, Menyhárt Csaba magánvállalkozónak, Bélai Tibor kőfaragó családi vállalkozásának a restaurálást előkészítő, valamint a befejező munkákban való közreműködésükért. Külön köszönetét fejezte ki a Convertis Kft. tulajdonosának a nagylelkű anyagi támogatásért. De megköszönte a Csemadok Párkányi Alapszervezete mellett működő Szivárvány énekkarnak, a Papp Katalin által vezetett Stylla Pectus kamarakórusnak, valamint az AD Dominum egyházi énekkarnak, hogy vállalták a jótékonysági koncerten való részvételt, ezzel is hozzájárulva a kereszt felújításához.

„Legyen ez a kereszt mindannyiunk számára jelkép és ösztönzés az összefogásra és a szentírás szeretetére! Éppen ezért, itt nem állunk meg, mivel vannak még szakrális kisemlékek a környezetünkben, amelyek felújításra szorulnak” – zárta mondandóját a társulás elnöke, majd megköszönte Csák Attilának és Bánfi Gábornak a mesterien elvégzett munkát.

Csák Attila kőszobrász a kereszt restaurálás előtti állapotáról, valamint a munka folyamatáról tartott rövid beszámolót a jelenlévőknek.

Elmondta, hogy a több mint 200 éves homokkőből készült, késő barokk kereszt valószínűleg a rajta látható évszámtól eltérően a XVIII. században készülhetett.

Mohás és hiányos állapota szakmai szempontból kihívást jelentett számukra. A legjobb tudásuk és tapasztalatuk szerint igyekeztek azonos és hasonló anyagokkal pótolni a hiányzó részeket. Majd végezetül megköszönte a megbízónak, hogy őket választották erre a szakmailag igényes feladatra, valamint megjegyezte, hogy a fényviszonyokat és a környezetet figyelembe véve a legjobb helyet választották a jel elhelyezésére.

A felújított kereszt megáldását ft. dr. Fóthy Zoltán esperesplébos végezte. Az ünnepélyes szertartás zenei szolgálatát az Ad Dominum egyházi énekkar biztosította. Az ünnepi szertartás szentmisével folytatódott a párkányi Szent Imre-plébániatemplomban.

„Emlékezzünk elődeinkre, akik ezt a keresztet állították, a hagyományokra, amikor elhaladunk előtte és mondjunk egy imádságot népünkért, nemzetünkért!”

