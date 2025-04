Sajtótájékoztatón adták át a fertőtlenítőszer-adományokat a száj- és körömfájás járvány megfékezésére

A királyfiakarcsai székhelyű VETIS Kft. és az ECOWIAN Kft. jelentős mennyiségű fertőtlenítőszert adományozott Nagyszombat megye, valamint a Dunaszerdahelyi járás száj- és körömfájással érintett vagy gócpontokhoz közeli településeinek. Az adomány ünnepélyes átadására április 7-én, hétfőn délelőtt került sor a VETIS Kft. királyfiakarcsai telephelyén.

A sajtótájékoztatót Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta: a két cég megkeresésére azonnal igent mondott, amikor felajánlották segítségüket a gazdák és az önkormányzatok számára. Véleménye szerint a mostani összefogás példát mutat arra, hogyan lehet hatékonyan és gyorsan reagálni egy régiót érintő válsághelyzetben. Elmondása szerint a megye is partnerként tekint minden olyan kezdeményezésre, amely a helyi közösségért történik.

„Mi, mint megyei önkormányzat azt keressük, hogyan tudjuk segíteni az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket” – hangsúlyozta, majd hozzátette: „az a legjobb, ha nemcsak központi szintről várjuk a segítséget, hanem mi magunk is összefogunk helyben.”

Kiemelte, hogy nem csupán a nagyüzemi gazdákról van szó: az ilyen helyzetek mindenkit érintenek, hiszen egy-egy fertőzés könnyen átterjedhet kisebb állományokra is. Ezért is fontos, hogy az adományként érkezett fertőtlenítőszereket arányosan és gyorsan szétosszák a térség gazdái között.

Mint az elmondta, a megye részéről találkozót szerveznek a helyi önkormányzatokkal és polgármesterekkel, ahol közösen áttekintik, hogy a rendelkezésre álló krízisalapból milyen sürgető igényeket tudnak támogatni – természetesen a megyei költségvetés lehetőségeihez mérten: „A találkozóra várhatóan húsvét környékén kerül sor, addig is arra kérjük a polgármestereket, hogy gyűjtsék össze a helyi tapasztalatokat és szükségleteket” – mondta az alelnök.

Bittera Tibor, az ECOWIAN Kft. képviselője a sajtótájékoztatón bemutatta az adományként átadott fertőtlenítőszert, amely egy 100%-os hipoklórsavat tartalmazó készítmény.

Elmondása szerint ebből az anyagból 10%-os oldatot kell készíteni a felhasználáshoz, vagyis egy 5 literes csomagból 50 liter fertőtlenítőszer állítható elő. „Ez az anyag felületfertőtlenítésre szolgál – a felületeket kell vele permetezni, lemosni. Nagyon erős oxidációs hatással rendelkezik, így amikor érintkezésbe lép bármilyen mikroorganizmussal – legyen az baktérium, vírus vagy gomba –, azt azonnal elpusztítja” – fogalmazott Bittera.

Hangsúlyozta, hogy a szer teljesen biztonságos emberek és állatok számára, mivel az emlősök immunrendszerének egyik természetes alkotóeleme is a hipoklórsav.

Így, ha a fertőtlenítőszer a bőrre kerül, vagy akár véletlenül lenyelik, nem okoz problémát. Hasonlóképpen nem jelent kockázatot az állatokra, a takarmányra, az alomra, vagy a mezőgazdasági gépekre sem.

Kiemelte, hogy élelmiszeripari felhasználás esetén sincs szükség várakozási időre: „Az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje nulla perc – tehát ha élelmiszerre kerül, akkor sem kell lemosni, azonnal felhasználható.” Az anyag lebomlása rendkívül gyors, a levegő szén-dioxid-tartalmának és a napfény hatására a benne lévő klór felszabadul, amit szagként érzékelünk – tette hozzá. Az ECOWIAN nevű magyarországi cég új irányt képvisel a növénytermesztés és az állattenyésztés terén: célja, hogy teljesen biológiai alapokra helyezze a növényvédelmet, az állattartást, a termények konzerválását és piacra juttatását.

Pongrácz Péter, a VETIS Kft. képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a védekezés kulcsa a megelőzés: minimalizálni kell az idegenekkel való kontaktust, és minden farmot rendszeresen fertőtleníteni kell.

Elmondta, hogy a járvány miatt már 10 kilométeres körzetben is szigorúbb kontrollra lehet számítani, és ezért fontos, hogy az érintett települések időben értesüljenek a teendőkről.

Mint az elhangzott, az 5 literes kiszerelésű Higén+99 nevű fertőtlenítőszer a vetis.sk honlapján megvásárolható, aminek az ára a járványhelyzet ellenére sem drágult.

Az elosztásért felelős személy, Horváth Tamás, Alistál polgármestere és a Duna Menti Városok és Falvak Regionális Társulásának elnöke, a régió egyik legsérülékenyebb térségeként jellemezte a csilizközi falvakat, és köszönetét fejezte ki a fertőtlenítőszer-felajánlásért, amely valódi segítséget jelent a helyi gazdák számára. Horváth szerint az elmúlt napok eseményei komoly lelki terhet rónak a gazdákra, és minden segítség – különösen egy ilyen biztonságos és hatékony szer – enyhítheti a bizonytalanságot és elősegítheti a védekezést.

A továbbiakban részletezte a folyamatot, hogyan jutnak el az adományok a helyi tenyésztőkhöz:

„Az elosztás úgy zajlik majd, hogy minden polgármester értesítést kap – mi tudjuk, melyik településen milyen gazdák, milyen állományok vannak, és a polgármesterek fogják megszólítani a helyi termelőket. Mindenki jelentkezhet, kinek mennyire van szüksége, és annak függvényében fogjuk szétosztani a fertőtlenítőszert.”

Elmondása szerint nagyjából 5000 liter fertőtlenítő áll rendelkezésre, és az elosztásnál figyelembe veszik, hol mennyi a kisgazdák száma, mennyi jószágot tartanak. A cél, hogy minden érintett faluba megfelelő mennyiség jusson.

Kiemelte a lakosság szerepét is a védekezésben, ami közös felelősség, és a fertőtlenítőszerek helyes, rendszeres használata kulcsfontosságú. „Ha mindenki megteszi a magáét, otthon és a nagyüzemekben egyaránt, akkor meg tudjuk előzni a bajt. Minden nap, 24 órában ugyanazokat a szabályokat kell betartanunk. Fertőtleníteni kell az udvarokat, az eszközöket, a ruházatot, és kizárni az idegeneket az állattartó udvarokból. Ha tízből egy ember nem veszi komolyan, akkor a többiek hiába igyekeznek.”

Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke hangsúlyozta, hogy a kialakult járványhelyzet immár egy hónapja tart, és a régió agráriumára súlyos hatással van.

Mint mondta: „Ez már nemcsak veszélyhelyzet, hanem valós károkat okozó krízis, a régióban 13 500 szarvasmarhából 4000 állatot már a likvidálás veszélye fenyeget.”

Kiemelte, hogy a Szlovákiai Agrárkamara kezdettől fogva igyekszik segíteni az érintetteket, például minden központi rendeletet és szakmai anyagot magyar nyelven is közzétesznek weboldalukon.A régióban nemcsak a szarvasmarha-állomány, de a sertéstenyésztés is jelentős:„Itt található Szlovákia legnagyobb sertéstelepe, mintegy 135 ezer állattal – a járványhelyzet súlyos következményekkel járhat az egész ország ellátására nézve.”

Patasi szerint a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszerek hetente akár 2500-3000 euróba is kerülhetnek, ami rendkívül költséges, különösen a kisebb gazdaságok számára:

„Ez a nemes felajánlás példaértékű, jó lenne, ha más cégek is követnék a példájukat”

– üdvözölte a felajánlást az elnök asszony.

Végül arra figyelmeztetett, hogy nemcsak az állatállományban, hanem a kapcsolódó ágazatokban – a takarmányban, a trágyakezelésben, a tejfeldolgozásban – is jelentős károk keletkeznek, és ezek hosszú távon is befolyásolni fogják a gazdák megélhetését. „A kártalanítás összege milliókra rúghat, most minden cselekedet számít.”

A sajtótájékoztatón köszönetet mondott a támogatásért Wurczell Zoltán, Királyfiakarcsa polgármestere:

„Közvetlenül még nem vagyunk érintettek, de mi is itt vagyunk a határon, és most már harmadik hete aggódunk a helyi gazdák és állataik miatt.”



Kiemelte Pográcz Péternek, a VETIS Kft. vezetőjének példás magatartását, aki fertőtlenítőszereket vitt a közösségi hivatalba, amit a gazdák között szétosztottak. Végezetül megjegyezte, hogy az ilyen gesztusok most sokkal többet jelentenek, mint puszta segítséget: „Ezúton is hálás vagyok, lehet, hogy ez valakinek csak egy gesztus, de nekünk ez az együttérzés most mindennél többet jelent.”

A sajtótájékoztató végén a jelenlévő cégek és önkormányzati képviselők megerősítették együttműködési szándékukat, és kiemelték, hogy a megelőzéshez és a hatékony védekezéshez hasonló összefogásra van szükség az elkövetkező időszakban is.

Németh Tímea/Felvidék.ma