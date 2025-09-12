Home Ajánló Így született újjá Süsü HD-változatban
Ajánló

Így született újjá Süsü HD-változatban

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: MTI/Zih Zsolt)

Generációk nőttek fel rajta, dalai és kedves történetei feledhetetlenek, a magyar mesekultúra meghatározó része – éppen ezért kezdeményezte a közmédia, hogy felújított változatot kapjon a Süsü, a sárkány kalandjai. A Nemzeti Archívum restaurátorainak köszönhetően szeptembertől jobb hang- és képminőségben élvezhetik a nézők a kedves egyfejű kortalan kalandjait szombatonként délelőtt a Dunán.

A Süsü, a sárkány kalandjai felújítása szinte régészi aprólékossággal zajlott: a mágneses hordozón fennmaradt, eredeti SD-minőségű anyagot képkockáról képkockára digitalizálták. „Ez volt az egyik legkedvesebb munkám, hiszen újraélhettem általa a gyerekkoromat” – mondta Szedlák Péter, a projekt vezető restaurátora az M2 Petőfi TV vendégeként. Az Esti Kornél című élő műsorban részletesen beszélt az aprólékos munkáról, amelynek révén szeptember 6-tól HD-minőségben térhetett vissza a Duna képernyőjére Süsü.

„A folyamat a raktár mélyén kezdődött, ahol a szalagokat gondosan megtisztították és új illesztéseket kaptak. Ezután minden képkockát valós sebességben fotóztak be, így született meg a digitális kópia. A restaurálást vágás, fényelés, majd a kép és a hang tökéletes szinkronba hozása követte” – avatta be a nézőket az archívumi vezető restaurátor.

Szedlák Péter kiemelte, a legnagyobb kihívást a zajszűrés jelentette: a kromatikus képzajt mesterséges intelligencia segítségével, mélytanuló rendszerekkel tisztították meg. Hangsúlyozta, a restaurátorcsapat minél kevesebb külső beavatkozással, az eredeti állapot megőrzésére törekedett.

„Ez a munka iskolai keretek között nem tanulható – a tudást és a fortélyokat régi kollégáktól, a gyakorlatban lehet csak elsajátítani, éppen ezért rendkívüli és izgalmas a munkánk” – tette hozzá.

Süsü, a sárkány kalandjai – HD-minőségben, sztereó hanggal szombatonként 8:15-től a Dunán.

MTVA/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Magyar Értékek Napja: központban a magyar örökség a...

Az „anyások” kiűzéséről a Bagoly mondjában

A Magyar magazin szeptember 10-i ajánlója

Kásler Miklósra emlékezik az M5 kulturális csatorna

Bartók Világverseny döntő a Bartók Rádióban – élőben...

És mégis mozog a föld

A magyar cigányzene legendás prímását, Déki Lakatos Sándort...

Újabb tartalmak elérhetők a Médiaklikken – még több...

Születésnapi országjáró turnéra indul a Csukás Meserádió

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása élőben a Dunán

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma