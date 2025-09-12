Home Itt és Most „Nekünk minden magyar számít, és mi is számítunk minden nemzettársunkra!”
A felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, a Csemadok közel nyolc évtizede kulcsfontosságú szerepet játszik a felvidéki magyarok identitásának megőrzésében – jelentette ki csütörtökön Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó  Garamszentgyörgyön, ahol részt vett egy panelbeszélgetésen.

Szili Katalin a rendezvényen Kiss Beátával, a Csemadok országos elnökségének tagjával, illetve Sál Attilával, a Magyar Szövetség lévai járási elnökével ült egy asztalhoz.

A Közösségünk jövője című panelbeszélgetés központi témája

a felvidéki magyar közösség jelene és jövője volt, ezen belül szó esett az önazonosság megőrzésének lehetőségeiről, az oktatás és a szakképzés, illetve a nők és fiatalok helyzetéről is.

A miniszterelnöki főtanácsadó rámutatott: a Csemadok már csaknem nyolc évtizede a nyelv, a kultúra, a hagyományok megőrzésének támogatója, és ezzel rendkívül fontos szerepet játszik a felvidéki magyarság identitásának megőrzésében.

Szili Katalin a Csemadok szeptember 20-án esedékes elnökválasztásával kapcsán hangsúlyozta: bárki is veszi át az országos elnöki posztját a szervezetben, nehéz lesz nyomdokaiba lépnie Bárdos Gyulának, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a közösség összefogásában, összetartásában és a generációk közti együttműködés fenntartásában.

„Olyan elnökre van szükség, aki képes e vonalat tovább vinni, aki nem megoszt, hanem egyben tart, és aki kiáll a nemzeti érdekek és értékek megőrzése mellett” – szögezte le.

A miniszterelnöki főtanácsadó felidézte: a magyar állam, ahogy azt az Alaptörvény is rögzíti, felelősséget visel a határon túl elő magyarságért, elősegíti a közösségek megmaradását, szülőföldön való boldogulását, gyarapodását.

Szili Katalin ezzel összefüggésben számos konkrét intézkedést említett, a beiskolázási támogatást, az óvodaprogramot, illetve a templomfelújításokat is.

Aláhúzta: az elmúlt 15 év nemzetpolitikája eredményeként újra egybeforrt a nemzet, és most a közösen alkotott értékekért ki kell állni a jövő évi magyarországi választásokon is.

„Nekünk minden magyar számít, és mi is számítunk minden nemzettársunkra!” – zárta beszédét Szili Katalin.

