Krúdy Gyula podolini emléktáblájának újraavatása képeken

Krúdy Gyula író, hírlapíró 1888 és 1891 között a podolini piarista gimnázium alsó tagozatán tanult. Egykori iskolájára a kolostor falán elhelyezett emléktábla emlékeztet, amely az évtizedek során erősen megrongálódott. A tábla felújítását a PATRIÓTA Honismereti Egyesület kezdeményezte, a megvalósítást Magyarország Kassai Főkonzulátusa támogatta, míg a helyreállítási munkálatokat a Sine Metu Egyesület végezte el. Az újraavatásra 2025. szeptember 12-én került sor.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma