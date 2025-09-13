Home Képriport Krúdy Gyula podolini emléktáblájának újraavatása képeken
Krúdy Gyula podolini emléktáblájának újraavatása képeken

Pósa Homoly Erzsó
Krúdy Gyula emléktáblája Podolinban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Krúdy Gyula író, hírlapíró 1888 és 1891 között a podolini piarista gimnázium alsó tagozatán tanult. Egykori iskolájára a kolostor falán elhelyezett emléktábla emlékeztet, amely az évtizedek során erősen megrongálódott. A tábla felújítását a PATRIÓTA Honismereti Egyesület kezdeményezte, a megvalósítást Magyarország Kassai Főkonzulátusa támogatta, míg a helyreállítási munkálatokat a Sine Metu Egyesület végezte el. Az újraavatásra 2025. szeptember 12-én került sor.

