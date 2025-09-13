A bányászok előtt tisztelegtek Rozsnyón

A Rozsnyói Bányászati Múzeum – Kassa Megye Önkormányzatának kulturális intézménye – idén kétnapos programmal ünnepelte a bányászokat. A gazdag program ezúttal elsősorban a középiskolásokat és egyetemistákat szólította meg, nemcsak a hazai, szlovákiai, hanem a határon túli, magyarországi diákokat is. A rendezvény fiatal résztvevői megismerhették a két nemzet közös bányászmúltját, melynek köszönhetően továbbfejleszthetik és gazdagíthatják az országok kulturális párbeszédét.

A Deň baníkov – Bányásznap című határon átnyúló projekt keretében megtartott rendezvény megnyitóján bemutatkoztak a programban résztvevő tanintézmények, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara, az Eventus – Üzleti, Művészeti Szakgimnázium, Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Egerből, a Kassai Műszaki Egyetem Bányászati, Környezettudományi, Menedzsment és Geotechnológiai Kara, a Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rozsnyóról, valamint az esemény házigazdájaként a Rozsnyó Bányászati Múzeum.

Ezt követően a Szlovák Magnezitművek jolsvai üzemének fúvószenekara kíséretében ünnepélyesen felvonultak a Bányamunka Emlékművéhez, ahol tisztelegtek a térség bányászai előtt.

Michal Drengubiak, Rozsnyó város alpolgármestere megemlékező beszédében kitért a város gazdag bányász múltjára és a tiszteletadásra a bányászok előtt, akik kemény munkájukkal és elszántságukkal hozzájárultak Rozsnyó fejlődéséhez. „A bányászat identitásunk szerves része, a bányászok évszázadokig voltak közösségünk oszlopos tagjai, biztosították családjaik megélhetését és a térség fejlődését.” Köszönetét fejezte ki a szervezők felé, hogy ez a találkozó megvalósulhatott.

Mixtaj László, a múzeum igazgatója köszöntő gondolataiban a bányászok hivatását méltatta. Azt a bányász közösséget, „ahol a föld mélyén egy szabály létezett, az összetartozás. Együtt osztoztak az örömökben, az ünnepekben, a sikerben és győzelmekben, de leginkább akkor volt jelentősége ennek a szónak, amikor szomorú, sokszor tragikus események következtek be. Legyen ez a szó a mai nap mottója, legyen a bizonyítéka annak, hogy egy közösség vagyunk, közös értékeket, kultúrát, történelmet osztunk meg, és ezt semmilyen ember által húzott határ nem változtatja meg.”

Dušan Oravec, a Testvériség Gömöri Bányászegyesület elnöke köszönetét fejezte ki, hogy részt vehet ezen az eseményen. Bányászként és az egyesület elnökeként kérte a fiatalokat, illetve a résztvevőket, hogy ne felejtsék el ezt a történelmi örökséget, és a hagyományos köszöntés a „Jó szerencsét!” sokszor hangozzék még el ebben a városban és környékén.

A beszédeket követően a megemlékezők elhelyezték koszorúikat az emlékmű lábánál.

A programban a hagyományos bányászételek bemutatója következett. Ennek keretében a jelenlevő fiatalok megosztották egymással a térségükre jellemző hagyományos ételek receptjeit, illetve megkóstolhatták a gömöri lepényt, a gömöri gulykát, a bányász haluskát és a bányász krumplilevest.

A kóstolók után workshopot tartottak, melynek kitűzött célja a bányászattal kapcsolatos ismeretterjesztés volt különböző szemszögekből nézve. A diákok tanulmányi kiránduláson vettek részt, a gömöri bányászat és kohászat tárlatot tekinthették meg, megismerkedhettek a bányászatban alkalmazott fémöntéssel és a bőr alkalmazásával, valamint kipróbálhatták ügyességüket a bányászat témájú képzőművészeti alkotásokban.

A rendezvény nyitónapjának programja a projektben résztvevő partnerszervezetek jövőbeli együttműködéséről szóló memorandum ünnepélyes aláírásával folytatódott. A napot a nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes Jó szerencsét! című táncszínházi előadása zárta.

A rendezvény második napjának középpontjában a bányászok életéhez szorosan kapcsolódó hagyományos kézműves mesterségek, valamint a két nemzet és a határ menti közösségek közötti kölcsönös tolerancia erősítése állt. Az ennek jegyében megtartott előadások során a két ország diákjai rámutattak arra, hogy ezek a hagyományok kapocsként működhetnek, amely segítségével közösen megbirkózhatnak a kor társadalmi, gazdasági és környezeti kihívásaival. Az elméletet a gyakorlat követte, ahol a fiatalok látogatást tettek egy várhosszúréti harangöntő műhelyben, majd betekintést nyerhettek a hagyományos mesterségek világába, ahol a Gömöri Kézműves Társulás közreműködésével kipróbálhatták a kosárfonás, az agyagozás és a drótozás rejtelmeit.

Az eseményt a Magyarország–Szlovákia Interreg program kisprojektek alapja támogatta.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma