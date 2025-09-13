Krúdy-emléktábla újraavatása Podolinban

Podolinban felújították és ünnepélyesen újraavatták Krúdy Gyula emléktábláját, amelyet még 1969-ben állítottak az író egykori iskolájának falán. A rendezvényen beszédet mondott dr. Hetey Ágota főkonzul és Köteles László, a Csemadok országos alelnöke, a Patrióta Honismereti Egyesület elnöke.

Hetey Ágota hangsúlyozta, hogy Krúdy műveiben fontos helyet foglalnak el a Felvidék városai – köztük Podolin –, s az író örökségének ápolása közös felelősségünk. Kiemelte, hogy a tábla felújítása nemcsak a múlt megőrzését szolgálja, hanem a fiatalabb generációknak is példát adhat.

Hetey Ágota, Magyarország kassai főkonzulátusának főkonzulja a Felvidék.ma-nak elmondta, a 2025. szeptember 12-i ünnepi alkalom jelentősége abban állt, hogyha közel hat évtizeddel ezelőtt a helyi közösség és a magyarországiak is fontosnak tartották megjelölni azt a helyet, ahol Krúdy Gyula kisdiákként tanult, akkor a mai kornak is kötelessége.

Az emléktáblát eredetileg a piarista rendház épületének a Szent Anna utca felöli oldalán 1969-ben Veszprém Megye Tanácsa és Podolin város tanácsa állítatta.

Az emléktábla megkopott, felújításra szorult

„A mostani avatás annak a közös akaratnak az eredménye, amelyet a podolíniak és a magyar közösség egyaránt fontosnak tartott. S úgy megyünk el innen, hogy az itteniek büszkék erre az örökségre” – nyilatkozta Hetey Ágota.

Hozzátette, külön köszönet illeti a Patrióta Honismereti Egyesületet Köteles László vezetésével, akik felhívták a figyelmüket a tábla méltatlan állapotára, és segítettek a felújításhoz megfelelő partnert találni. A munkálatokat az Orosz Örs vezette Sine Metu Egyesület végezte, akiknek értékmentő és szakszerű munkája példaértékű.

Mint megtudtuk, a felújítás teljes egészében a Külgazdasági és Külügyminisztérium külföldi magyar emlékhelyek megőrzésére irányuló programjának támogatásával valósult meg.

Az irodalmi és kulturális örökség iránti tisztelet

Köteles László köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a munkálatokhoz, külön kiemelve a helyi önkormányzatot és azokat a szervezeteket, amelyek az értékmentésben részt vettek.

Szavai szerint az emléktábla az irodalmi és kulturális örökség iránti tisztelet jele, amely közösségeket köt össze.

Köteles László, a szepsi Patrióta Honismereti Egyesület elnöke a Felvidék.ma-nak nyilatkozva kifejtette a Szepesség értékeinek felfedezése során egykor rábukkantak Krúdy Gyula emléktáblájára Podolinban.

„Szomorúan tapasztaltuk, hogy állapota méltatlan volt ahhoz az örökséghez, amelyet Krúdy Szepességért, Podolinért és a magyar kultúráért hagyott ránk. Ezért különösen nagy öröm számunkra, hogy a mai napon, Podolin városának jóindulatú együttműködésével, a magyar főkonzulátus és a Sine Metu Egyesület közreműködésével méltó módon megújulhatott a tábla. Meggyőződésünk, hogy ez az emlék nemcsak a jelennek, hanem a jövő nemzedékeinek is szól” – szögezte le.

25. Honismereti Mozgó Egyetem

Szintén a Patrióta Honismereti Egyesület, Köteles László szervezésében a rendezvényen részt vevő fiatalok a Honismereti Mozgó Egyetem huszonötödik évfordulójának keretében érkeztek.

Mint megtudtuk, ez a program a kelet-szlovákiai magyar középiskolások számára nyújtott lehetőséget arra, hogy néhány nap alatt közösen fedezzék fel a kulturális, történelmi és természeti értékeket, amelyek összekötnek bennünket.

„A diákok – Királyhelmec, Nagykapos, Kassa és Szepsi gimnáziumaiból – két autóbusszal érkeztek, hogy személyesen is részesei lehessenek e fontos eseménynek. Számunkra különösen fontos, hogy a fiatalok megismerjék, megszeressék és sajátjuknak érezzék ezt a történelmi örökséget. Így válhatnak felelőssé az ápolásáért és továbbörökítéséért” – mondta Köteles László.

Hozzátette, a felújított emléktábla jelképezi mindazt, hogy Podolin – ma szlovák, valaha német város – polgárai és a határon innen és túl élő magyar közösség közösen vallhatják magukénak ezt a kulturális kincset.

A megújult emléktáblát dr. Hetey Ágota főkonzul, Michal Marhefka polgármester, Köteles László és Orosz Örs közösen leplezték le, majd koszorúzással adóztak Krúdy Gyula emléke előtt.

Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma