„A bevándorlás szabályozása a nemzetállam hatásköre kell, hogy maradjon”

Ha van akarat, akkor meg lehet állítani az illegális migrációt – jelentette ki az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán Szegeden.

Zsigmond Barna Pál a Migrációkutató Intézet által a 2015-ös európai migrációs krízis tizedik évfordulója alkalmából rendezett konferencián újságíróknak azt mondta, ha van akarat, stratégia az illegális migráció megállítására, akkor hozzá lehet rendelni hatékony eszközöket, hiszen a magyar rendszer működik.

A politikus úgy fogalmazott, a magyar rendszer nagyon egyszerű: védeni kell a külső határokat, az Európai Unión kívül kell átvenni a kérelmeket, hatékony kiutasítási rendszerre van szükség, a segítséget azokba az országokba kell vinni, ahonnan kibocsátják a menekülteket, és fel kell lépni az embercsempészek ellen.

Ha ezeket a szabályokat alkalmazzuk, ezt a stratégiát követjük, akkor lehet védekezni. Ha mellébeszélünk, nem próbálunk igazi stratégiát megfogalmazni, akkor az lesz a végeredmény, amit most látunk – hangsúlyozta az államtitkár.

Zsigmond Barna Pál fontos problémaként említette a bíróságok joggyakorlatát. Szerinte az emberi jogi bírósága Strasbourgban és a luxembourgi bíróság is „migránspárti”; mind az általános ügyekben, mind az egyéni kérelmezők esetében mindig a migrációt védik, szemben az állam biztonsági igényével.

Hozzátette, ez eredményezte azt, hogy Magyarország olyan bírságot kapott, ami példátlan a bíróság gyakorlatában egy tagországgal szemben: 200 millió eurós átalánybírságot vetettek ki, emellett napi egymillió eurót kell fizetni azért, mert nem engedjük be a migránsokat, nem vagyunk hajlandók migránstáborokat létrehozni és a kvótákat alkalmazni a migránsok betelepítésére.

Zsigmond Barna Pál a konferencián szervezett panelbeszélgetésen közölte, a magyar kormány álláspontja, hogy a bevándorlás meghatározza egy ország jellegét, ezért a szabályozása a nemzetállam hatásköre kell, hogy maradjon. A magyarok hadd döntsék el, kivel akarnak élni; mindenkinek legyen joga arra, hogy a saját országában otthon érezze magát! – fogalmazott.

Pedro Frazao, a 2019-ben alapított és Portugáliában hat év alatt a legnépszerűbb politikai erővé váló Chega alelnöke kifejtette, a tízmilliós országban nyolcéves szocialista kormányzás alatt 400 ezerről hivatalosan 1,6 millióra – valójában kétmillió körülire – emelkedett a bevándorlók száma.

Míg korábban jobbára portugál anyanyelvű keresztény emberek érkeztek, az utóbbi években főként Bangladesből, Pakisztánból, Indiából mennek Portugáliába bevándorlók, akik nem akarnak beilleszkedni, és bár évek óta élnek ott, a mai napig nem tudják megértetni magukat – mondta a politikus.

Pedro Frazao kijelentette: a migrációs politikát vissza kell venni tagállami hatáskörbe. A politikus lehetőséget lát az önkéntes visszatérés anyagi ösztönzésére is, mivel az egészségügyi és szociális ellátás, az oktatás sokkal többe kerül az államnak, mint a családoknak a hazatérésért nyújtott pénzügyi támogatás.

Raphael Audouard, a Patriots for Europe Alapítvány igazgatója közölte, az európai elitek elszakadtak a valóságtól, miközben a francia lakosság kétharmada úgy gondolja, túl sok a bevándorló.

Míg a baloldalon egységes csoportnak tekintik a bevándorlókat, a migrációs hátterű közösségekben is komoly különbségek vannak – mondta, példaként említve, hogy az arabok között is megfigyelhető rasszizmus a feketékkel szemben.

Az igazgató kitért arra is, egyre komolyabbak a zavargások a külvárosokban, ezek következményeit pedig gyakran a bevándorló hátterű emberek szenvedik el.

