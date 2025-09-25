Névadóját ünnepli a Bartók Rádió

Bartók Béla halálának 80. évfordulója alkalmából szeptember 26-án, pénteken egész nap tematikus adással jelentkezik a Bartók Rádió. A Muzsikáló műsorfolyamtól az esti hangversenyekig minden órában felcsendül egy ikonikus Bartók-mű, de koncertfelvételek, emlékhangversenyek és kortárs alkotások is várják a hallgatókat. A Szakcsi Rádió a Binder Trió Gyermekeknek című koncerttel élteti a zeneszerző örökségét.

Szeptember 26-án, pénteken a Muzsikáló Reggel, a Muzsikáló Délelőtt és a Muzsikáló Délután minden órában Bartók Béla műveiből válogat, valamint olyan levélrészleteket mutat be, amelyek a zeneszerző mindennapjaiba engednek bepillantást.

A folytatásban a Bartók Rádió nemcsak tiszteleg névadója életműve előtt, hanem felhívja a figyelmet Bartók örökségének jelentőségére és változatosságára, az archív felvételektől a kortárs alkotásokig, a klasszikustól a jazzig.

12:35-kor a Déli hangversenyben legendás Bartók-előadások idézik meg a múlt nagy pillanatait. 18:05-kor a Bartók Rádió élőben kapcsolja a Bartók Béla Emlékházat: az Esti hangverseny első részében a Korossy Quartet szólaltatja meg a III. és IV. vonósnégyest, valamint bemutatják Tornyai Péter új, Hetedik című művét. 19:10-től az Esti hangverseny sávjában, másodikként a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus énekel Molnár Éva vezényletével, majd 20:05-kor az Esti hangverseny lezárásában Bartók táncjátéka, A fából faragott királyfi hangzik el a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában, Kocsis Zoltán vezényletével. 22 órától az Ars Nova című műsorban kortárs magyar szerzők olyan művei szólnak, amelyeket áthat Bartók szellemisége. 23 órától a Jazzlegendákban Bartók alkotásainak jazzfeldolgozásait hallhatják Binder Károlytól Pege Aladárig.

A Szakcsi Rádió is tematikus műsorral ünnepli Bartók Béla örökségét szeptember 26-án. A Binder Trió Gyermekeknek című koncertfelvételét hallhatják 20 órától, amelyet a Magyar Rádió Márványtermében rögzítettek. Binder Károly zongorán, Fonay Tibor bőgőn és Benkó Ákos dobon idézi meg Bartók pedagógiai célú zongoradarab-sorozatának műveit, sajátos jazzátirataikkal új színeket adva az eredeti műveknek. A koncerten elhangzik többek között az Elvesztettem páromat, a Kis kece lányom és a Adjon az Úr Isten is, így a hallgatók a magyar folklórtól a jazzimprovizációig ívelő gazdag zenei élmény részesei lehetnek.

Bartók 80 – szeptember 26-án tematikus műsorok egész nap a Bartók Rádióban, esti koncertélmény a Szakcsi Rádióban.

MTVA/Felvidék.ma