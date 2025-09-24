Zelenszkij szerint Trump kész Ukrajnának biztonsági garanciákat adni a háború befejezése után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdai New York-i sajtótájékoztatója szerint arra kérte amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot kétoldalú megbeszélésükön, hogy ne halogassa az Oroszország elleni szankciók kivetését.

Zelenszkijt megkérdezték: szerinte az Egyesült Államok képes-e gyorsan bevezetni szankciókat, és megtörténhet-e ez hamarabb, mint ahogy Európa lépéseket tesz.

„Az Egyesült Államok biztosan tehet erőteljes lépéseket, és mi nagyon szeretnénk, ha így lenne” – mondta Zelenszkij, emlékeztetve arra, hogy Trump azt szeretné, ha Washington és az európai államok párhuzamosan lépnének.

Azt mondta Trumpnak: az Egyesült Államoknak talán érdemes „egy lépéssel Európa előtt” járnia, mert az EU-ban a konszenzuskeresés miatt ezek a folyamatok több időt vesznek igénybe.

Zelenszkij szerint Trump összességében hajlik bizonyos biztonsági garanciák megadására Ukrajna számára a háború utáni időszakra, de konkrétumokról beszélni egyelőre korai. „A beszélgetés után jó benyomásom volt. Nem tudom, minden meg fog-e valósulni, de az amerikai elnök pozitívan állt azokhoz a kérdésekhez és témákhoz, amelyeket felvetettünk, és ahhoz, hogy bevesse befolyását ezekben a kérdésekben a béke felé vezető úton” – mondta.

„Trump elnök kész Ukrajnának biztonsági garanciákat adni a háború befejezése után. Hogy pontosan mik lesznek ezek, nem tudjuk” – folytatta. Szerinte a légi pajzs Ukrajna feletti megerősítése hatására Oroszország kétszer is meggondolja majd, hogy folytassa-e támadásait.

Az ukrán elnök a Fox Newsnak adott interjúban úgy vélekedett, hogy Trump mostanra megértette: az orosz–ukrán háború lezárásához nem elég egyszerűen területeket cserélni, hanem le kell törni Vlagyimir Putyin orosz elnök ambícióit.

„Úgy vélem, itt nem a területekről van szó, hanem Putyin hozzáállásáról. Ha többet engedünk át neki, mint amennyit meg tud szerezni, akkor vérszemet kap” – mondta.

Zelenszkij kijelentette: továbbra is úgy gondolja, hogy Putyin folytatni akarja a háborút, és újabb területeket akar megszerezni. E szándékait bizonyítják a közelmúltbeli orosz légtérsértések az európai országokban – tette hozzá.

Az ukrán államfő nagyon pozitív jelzésnek nevezte Trump bejegyzését a Truth Social oldalon arról, hogy Ukrajna visszaszerezheti minden megszállt területét. „Kissé meglepett. Úgy értem, biztos vagyok a népemben, a hadseregemben és az Egyesült Államok támogatásának szilárdságában, de az amerikai elnök ebben még pozitívabb volt, és megmutatta, hogy támogatni akarja Ukrajnát egészen a végéig. Mi készen állunk lezárni ezt a háborút, amilyen gyorsan csak lehetséges. Ő is akarja, én is akarom, a népünk is akarja, de Trump megértette, hogy Putyin nem akarja, és látja, hogy Putyin nem nyer, csak azt mondja mindenkinek, hogy nyerni fog” – fogalmazott.

Zelenszkij visszautasított minden olyan vádat, miszerint központosítani akarná a hatalmát, ne akarna választásokat kiírni, illetve gondok lennének országában a korrupció elleni küzdelemmel. Szerinte a választások még a tűzszünet ideje alatt is megtarthatók, ehhez azonban a partnerek segítsége és biztonsági garanciák szükségesek.

MTI/Felvidék.ma