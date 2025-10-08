Bizonyítást nyert, hogy Juraj C. terrortámadást követett el

Minden kétséget kizáróan sikerült igazolni, hogy a vádlott a terrortámadás különösen súlyos bűncselekményét követte el – jelentette ki szerdán David Lindtner, Robert Fico kormányfő jogi képviselője a besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon (ŠTS), Juraj C. tárgyalásán, aki tavaly május 15-én merényletet követett el a kormányfő ellen. A bíróság október 21-én hirdet ítéletet.

Lindtner szerint a vádlott záróbeszéde nem is záróbeszéd, hanem politikai pamflet volt. „Kiderült, hogy egyáltalán nem bánja, amit tett, sőt érzékletes beszédben szólította fel mindazokat, akik nem értenek egyet valamilyen politikai vezetéssel, megjegyzem, demokratikus országban, hogy hozzák meg személyes döntésüket, és állítsák le az ilyen politikát. Természetesen valami olyasmire gondolt, amit ő tett” – véli Lindtner.

Szerinte a vádlott a „progresszív politikai propaganda és a kormányellenes média rendkívüli gyűlölködő nyelvezetét használja”.

„Az ellenzéki politikusok tüntetéseken használt retorikáját követi, záróbeszéde is igazolta a feltételezésünket, hogy ily módon manipulálták, indoktrinálták, és ez a zavart személyiségében úgy csapódott le, hogy a kormányfő életére tört” – hangsúlyozta Lindtner.

Juraj C.-t védett személy ellen elkövetett terrortámadással vádolják. Ügyvédje, Namir Alyasry a tárgyaláson azt javasolta, közfeladatot ellátó személy elleni támadásnak minősítse a bíróság a bűncselekményt, amiért enyhébb büntetés szabható ki.

Juraj C. a tárgyalás első napján, július 8-án kijelentette, dühös volt a kormányfőre. Azért lőtt rá, hogy az egészségi állapota miatt ne lehessen tovább kormányfő, de nem akarta megölni. Úgy látta, erre a nyitrabányai kihelyezett kormányülésen lesz megfelelő alkalom. Amikor Fico elindult a szimpatizánsai felé, előhúzta legálisan tartott fegyverét, és ötször rálőtt.

Záróbeszédében a vádlott azt mondta, tette jajkiáltás volt, bántotta, „merre tart ez a sokat próbált ország”.

Hozzátette, nem kér kegyelmet, nem az ő személye a fontos, hanem hogy szavaival felnyissa mások szemét, milyen a rideg valóság.

