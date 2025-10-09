Az államfő hat új szlovák nagykövetet nevezett ki

Az elnöki palotában, ünnepélyes ceremónia keretén belül hat új rendkívüli és meghatalmazott nagykövet vehette át megbízólevelét Peter Pellegrini köztársasági elnöktől csütörtökön. Az államfő sok sikert kívánt az újonnan kinevezett diplomatáknak az országok közötti korrekt és baráti kapcsolatok kiépítésében.

Algériában Marek Murín, Ausztráliában Monika Tomašovičová, Montenegróban Eva Ponomarenková, Malajziában Peter Spišiak fogja képviselni. Az új nigériai nagykövet Martin Podstavek, az Egyesült Államoké pedig Andrej Droba lett.

A köztársasági elnök hangsúlyozta, a kinevezett nagykövetek feladatai közé tartozik, hogy a világ különböző pontjain Szlovákiát, mint gazdasági befektetések és kereskedelmi együttműködés számára alkalmas és kedvező helyszínként mutassák be. Emlékeztette őket arra is, hogy küldetésük magas szintű professzionalitást igényel és nagy felelősséggel jár.

„A külügyi szolgálat a Szlovák Köztársaság és polgárai szolgálata. Az önök sikereitől is függ, hogy mennyire leszünk láthatóak az önök tevékenységi körébe tartozó országokban és régiókban. Sokan önök közül valóban kihívásokkal teli területeken fognak dolgozni, ezért annál jobban fogom értékelni, ha sikerül olyan célokat elérni, amelyek kézzelfogható és pozitív eredményeket hozhatnak Szlovákiának. Várom a további együttműködést, és sok sikert és minden jót kívánok ezekben az új, kihívásokkal teli küldetésekben – nyilatkozta az elnök.

