Jó hír, hogy Donald Tusk írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét

Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy

„Donald Tusk – aki leépítette a demokráciát Lengyelországban – bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét”.

„Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb, 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…” – tette hozzá.

A közlemény szerint Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt. A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, rámutatva, hogy ők inkább az Európai Unió, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszálnak. Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is.

Donald Tusk felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, „hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz-ukrán konfliktusért”. A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél.

MTI