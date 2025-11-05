Home Itt és Most A belügyminisztérium érvénytelenítette az államfőre kiszabott bírságot
Itt és Most

A belügyminisztérium érvénytelenítette az államfőre kiszabott bírságot

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Pixabay.com

Érvénytelenítette a belügyminisztérium a kampányszabályok megsértése miatt Peter Pellegrini államfőre kiszabott 10 ezer eurós bírságot. Ezzel eleget tett a főügyészi kifogásnak – közölte Maroš Žilinka legfőbb ügyész a közösségi hálón.

A tényt Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője is megerősítette a TASR hírügynökségnek. Žilinka hozzátette, hogy a minisztérium szerdán érvénytelenítette a bírság megfizetésére vonatkozó döntést. Neumann közölte, a már befizetett bírságot visszakapja az államfő, amint a határozat jogerőre emelkedik.

Pellegrinit márciusban kötelezték bírság megfizetésére a szabályok megsértése miatt, mivel a törvényes határidő után fogadott el kampánytámogatást. Az államfő beismerte, hogy hibázott és áprilisban befizette a bírságot.

Žilinka októberben emelt ügyészi kifogást az ügyben, ugyanis az államfő szabálysértési immunitást élvez.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Alternatív gázszállításra tett ajánlatot Szlovákiának a lengyel elnök...

Drucker szerint nem kell lemondania az egészségügyi miniszternek...

Duray Miklós emlékét őrzi a losonci síremlék –...

Katolikus szervezetek nyílt levélben tiltakoznak Szlovákia alkotmánymódosítás miatti...

A cseh köztársasági elnök Prágában fogadta Peter Pellegrinit

Az ellenzék olyan kormányprogramon dolgozik, amely „Szlovákia újraindítását...

A reformkorról, az anyanyelvről, Jókai Mór regényéről

Már meg lehet vásárolni a 2026-os autópálya-matricákat

A köztársasági elnök megvétózta a szerencsejátékokról szóló törvény...

A romló közbiztonságról tárgyalt a városok uniója a...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma