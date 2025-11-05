A belügyminisztérium érvénytelenítette az államfőre kiszabott bírságot

Érvénytelenítette a belügyminisztérium a kampányszabályok megsértése miatt Peter Pellegrini államfőre kiszabott 10 ezer eurós bírságot. Ezzel eleget tett a főügyészi kifogásnak – közölte Maroš Žilinka legfőbb ügyész a közösségi hálón.

A tényt Matej Neumann, a belügyminisztérium szóvivője is megerősítette a TASR hírügynökségnek. Žilinka hozzátette, hogy a minisztérium szerdán érvénytelenítette a bírság megfizetésére vonatkozó döntést. Neumann közölte, a már befizetett bírságot visszakapja az államfő, amint a határozat jogerőre emelkedik.

Pellegrinit márciusban kötelezték bírság megfizetésére a szabályok megsértése miatt, mivel a törvényes határidő után fogadott el kampánytámogatást. Az államfő beismerte, hogy hibázott és áprilisban befizette a bírságot.

Žilinka októberben emelt ügyészi kifogást az ügyben, ugyanis az államfő szabálysértési immunitást élvez.

TASR/Felvidék.ma