Az év legnagyobb teliholdja lesz látható szerdán éjjel

A Nemzetközi Űrállomás (International Space Station, ISS, középen j) elhalad a Hold előtt Szurdokpüspöki közeléből fényképezve 2025. november 4-én éjjel. MTI/Komka Péter

Szerda éjszaka földközelbe ér a novemberi telihold, majd másnap szoros közelségbe kerül a Fiastyúk csillaghalmazzal – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden az MTI-t.

Közleményük szerint a 2025-ös év teliholdjai közül a mostani telihold lesz a legközelebb a Földhöz, és látszik a legnagyobbnak. Másnap, november 6-án az éppen fogyásnak indult Hold a Fiastyúk csillaghalmazzal kerül szoros együttállásba. A szürkületben távcsővel még két csillag kilépése is megfigyelhető a Hold pereme mögül. Az este folyamán az együttállás egy binokulárral jól megfigyelhető lesz. A Svábhegyi Csillagvizsgáló erre az estére külön programot is szervez, ahol a látogatók nemcsak a Hold és a Fiastyúk együttállását, hanem a Hold krátereit is megcsodálhatják.

A tájékoztatás szerint szerdán a Hold 357 ezer 218 kilométerre lesz a Földtől, ez a 356 ezer 400 kilométeres legkisebb Föld–Hold távolsághoz nagyon közel van. A Hold átmérője ilyenkor 14 százalékkal nagyobbnak, fényessége pedig 30 százalékkal fényesebbnek látszik, mintha az ellenkező oldalon, földtávolban következne be a telihold.

Már egy kézi binokulárral is megfigyelhetőek lesznek a holdtengerek bazaltláva sziluettjei vagy akár a legnagyobb sugársávos kráterek világító, körbe sugárzó sávja.

Másnap, csütörtök este, napnyugta után nem sokkal, az északkeleti égbolt alacsonyabb részén figyelhető meg a majdnem telihold és a Fiastyúk (M45) csillaghalmazának szoros közelsége. Az együttállás annyira szorosnak indul, hogy holdkeltekor a Fiastyúk melletti Hold annak néhány csillagát még ki is takarja, sőt Magyarországtól keletre az is megfigyelhető, ahogy a Hold átvonul a csillaghalmazon – írták.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló ezen a különleges estén programot is szervez, ahol a látogatók távcsöves bemutatón keresztül figyelhetik meg az együttállás legszebb pillanatait. Az eseményen csillagászok segítenek a Hold és a Fiastyúk részletes megfigyelésében, és a fogyásnak indult Hold legszebb krátereit is bemutatják.

