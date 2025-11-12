Brüsszel kötelező betelepítést és újabb pénzbüntetéseket kényszerítene Magyarországra

Az Európai Bizottság most aktiválja a migrációs paktumot, amely kötelező migránsbetelepítést, súlyos pénzbüntetéseket és újabb fizetési kötelezettségeket ír elő azoknak az országoknak, amelyek megvédik határaikat – mondta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára szerdán Budapesten, hangsúlyozva: Magyarország továbbra is elutasítja a migrációs paktumot.

Zsigmond Barna Pál Bakondi Györggyel, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójával közösen tartott sajtótájékoztatóján kiemelte: a bizottság friss migrációs és menekültügyi jelentése világossá teszi, hogy Brüsszel nem megállítani akarja az illegális bevándorlást, hanem a migránsok betelepítését szeretné megszervezni.

Kijelentette, amíg nemzeti kormány van Magyarországon, nem lesz betelepítés, nem fogjuk engedni, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak.

Hozzátette: ha „Brüsszel bábkormánya” kerülne hatalomra, akkor az a brüsszeli megrendeléseket végrehajtaná. Ne feledjük, a Tisza Párt EP-képviselője már „fogadjunk be mindenkit” jelszóval beszélt erről, a Tisza-szigetekben pedig a brüsszeli bevándorláspárti politikát hirdető előadásokat szerveztek.

A Tisza brüsszeli pártja, az Európai Néppárt a baloldallal együtt abszolút összezár migráció ügyben – hangsúlyozta Zsigmond Barna Pál.

Bakondi György egyebek mellett arról beszélt, hogy 2015 óta több mint 1,1 millió illegális határátlépést sikerült megakadályozni Magyarország határain; 2024-ben november közepéig 4989, az idei év hasonló időszakában 11 676 határátlépőt tartóztattak fel.

