Bányászat a képzőművészetben – új kiállítás Rozsnyón

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye különleges őszi kiállítással várja a látogatókat Bányászat a képzőművészetben címmel.

A tárlat két nagy tematikus egységet kapcsol össze: egyrészt a bányászat és kohászat tárgyi emlékeit, másrészt a bányászat témáját feldolgozó képzőművészeti alkotásokat.

A tárlat megnyitóján Mixtaj László, a múzeum igazgatója köszöntőjében a bányászat régióbeli jelentőségét és gazdasági szerepét emelte ki. Rámutatott, hogy a kiállítás anyaga a múzeum saját tulajdonát képezi.

A gyűjtemény rendkívül értékes, gazdag műalkotásokkal és tárgyakkal rendelkezik. Az alkotások hitelesen és reálisan ábrázolják a bányászok munkáját, valamint mindennapi munkakörülményeit.

A bányászat mint ihletforrás, az ásványok feltárásával, kitermelésével és feldolgozásával már a korai időktől fogva megragadta a művészek képzeletét. A 20. század közepén a bányászok munkája különösen nagy megbecsülésnek örvendett, hiszen a gazdaság egyik fő pillére volt.

„A Gömörben számos olyan település létezett, ahol a bányászat az emberek fő megélhetési forrását jelentette, így természetes módon vált a művészek érdeklődésének tárgyává is” – mondta Martin Hajduk, a múzeum kurátora.

A legfontosabb helyszínek közé tartozott Rozsnyó és környéke: Csucsom, Dernő, a Sajó mentén Alsósajó és Oláhpatak, valamint a nyugati irányban fekvő Jolsva, Lubény, Turcsok–Vashegy és Szirk. E bányásztelepülések ipari múltja és természeti környezete számos művész számára szolgált inspirációként. A kiállítás bemutatja, hogy a bányászat motívuma a festészetben, szobrászatban, fotográfiában, építészetben és iparművészetben egyaránt megjelent.

A látogatók többek között Július Bukovinský, Bacskai Béla, Duncsák Attila, Vincent Blanár, Július Szabó, Tichy Kálmán, Szentpétery Ádám, Miroslav Bonk és Arpád Račko alkotásait tekinthetik meg. A művek a bányászat emberi és szimbolikus oldalát egyaránt megjelenítik. A föld mélyén dolgozó ember küzdelmét, az anyag átalakulását, a fény és sötétség ellentétét, valamint a természet és technika kapcsolatát.

A tárlatot a gömöri bányavidék ásványainak válogatása és gazdag korabeli fotóanyag egészíti ki, amely a bányászok munkáját és a régió technikai emlékeit dokumentálja. A kiállítás ideje alatt a múzeum kommentált tárlatvezetéseket tart általános és középiskolás diákoknak, valamint tematikus előadásokat a nagyközönség számára. A legkisebbeket kreatív műhelyfoglalkozások várják, ahol saját alkotásaikon keresztül ismerkedhetnek a bányászat világával.

Nagy Györgynek, a Magyar Szövetség Kassa megyei képviselőjének véleménye szerint

a bányászatot ábrázoló képzőművészet különleges értéket képvisel, mert egyszerre mutatja be a bányászok kemény munkáját és az emberi kitartás szépségét.

„Úgy gondolom, hogy ezek az alkotások nemcsak a múlt ipari világát idézik meg, hanem mély tisztelettel fordulnak a természet és az ember kapcsolatának kérdései felé is. Szerintem a téma ereje abban rejlik, hogy a mindennapi munka nehézségeit művészi formában emeli a figyelem középpontjába” – mondta.

A „Bányászat a képzőművészetben” című kiállítás nemcsak ipartörténeti bemutató, hanem művészi visszajelzés a bányászat kulturális és emberi örökségére. Rozsnyó bányászvárosi múltja és kortárs művészeti élete itt találkozik, a múlt és jelen, föld és művészet között.

A tárlat a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában 2026. március 6-ig látogatható.

A szerző felvételei.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma