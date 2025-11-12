Kaliňák botrányosnak tartja, hogy a rendőrség megszüntette a büntetőeljárást

Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint botrányos a rendőrségnek az a döntése, hogy megszüntette a büntetőeljárást az előző kormány ideje alatt Ukrajnának adományozott katonai felszerelés ügyében, azzal az indokkal, hogy nem szenvedett kárt az ország.

Kaliňák azzal érvelt, hogy Szlovákiának a szövetségeseitől kellett segítséget kérnie a légtér védelméhez. Ezt a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatón mondta a miniszter.

„Abban az időben nem voltak Szlovákiának olyan repülőgépei, amelyekkel a NATINAC, az Air Policing, vagy bármi más alapján teljesíteni tudta volna NATO-kötelezettségeit, mert nem voltak ehhez megfelelő gépeink. Más országok segítségét kellett kérnünk. Akkor hogyhogy nem szenvedtünk kárt?” – tette fel a kérdést a miniszter.

Az Ukrajnának ajándékozott katonai felszereléssel kapcsolatos vizsgálat eredménye nem bizonyította, hogy kára keletkezett volna Szlovákiának, sem azt, hogy a kormány tagjai jogtalan haszonszerzés céljából cselekedtek volna, vagy túllépték volna a hatáskörüket.

A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a büntetőeljárást. Ezt hétfőn (november 10-én) megerősítette a Pozsonyi Kerületi Ügyészség. Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya közölte, az öt eljárás közül kettőt megszüntettek, mivel nem történt bűncselekmény. Egy ügyben bűncselekmény hiányában megszüntették, két ügyben még folyik a nyomozás.

TASR/Felvidék.ma