Home Itt és Most Kaliňák botrányosnak tartja, hogy a rendőrség megszüntette a büntetőeljárást
Itt és Most

Kaliňák botrányosnak tartja, hogy a rendőrség megszüntette a büntetőeljárást

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: REUTERS/Bernadett Szabo)

Robert Kaliňák védelmi miniszter szerint botrányos a rendőrségnek az a döntése, hogy megszüntette a büntetőeljárást az előző kormány ideje alatt Ukrajnának adományozott katonai felszerelés ügyében, azzal az indokkal, hogy nem szenvedett kárt az ország.

Kaliňák azzal érvelt, hogy Szlovákiának a szövetségeseitől kellett segítséget kérnie a légtér védelméhez. Ezt a szerdai kormányülés utáni sajtótájékoztatón mondta a miniszter.

„Abban az időben nem voltak Szlovákiának olyan repülőgépei, amelyekkel a NATINAC, az Air Policing, vagy bármi más alapján teljesíteni tudta volna NATO-kötelezettségeit, mert nem voltak ehhez megfelelő gépeink. Más országok segítségét kellett kérnünk. Akkor hogyhogy nem szenvedtünk kárt?” – tette fel a kérdést a miniszter.

Az Ukrajnának ajándékozott katonai felszereléssel kapcsolatos vizsgálat eredménye nem bizonyította, hogy kára keletkezett volna Szlovákiának, sem azt, hogy a kormány tagjai jogtalan haszonszerzés céljából cselekedtek volna, vagy túllépték volna a hatáskörüket.

A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a büntetőeljárást. Ezt hétfőn (november 10-én) megerősítette a Pozsonyi Kerületi Ügyészség. Az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya közölte, az öt eljárás közül kettőt megszüntettek, mivel nem történt bűncselekmény. Egy ügyben bűncselekmény hiányában megszüntették, két ügyben még folyik a nyomozás.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Kaliňák kiállt a belügyminiszter mellett, a bíróság döntését...

A kormány a Csehországgal kötendő kétoldalú szerződés tervezetéről...

Pellegrini aláírta a név- és vezetéknévtörvény módosítását

„Ha kiesés lesz a Slovensko.sk-n, nagyobb lesz a...

A vasúti ütközés roncsait elszállították, a sérült vágányszakasz...

Célzott ellenőrzéseket indít a pénzügyőrség: egyes gyártók trükközhetnek...

A nyilvánosan kimondott gyalázkodó szavaknak nemcsak súlya, hanem...

Új pályázatot írt ki a Nemzetpolitikai Államtitkárság

A szigorított törvény sem tartja vissza a tolvajokat

Elutasította a rendőrség Kotlár vakcinákkal kapcsolatos feljelentését

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma