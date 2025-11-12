30
Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre – jelentette ki a miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzésében.
Orbán Viktor azt írta,
„Brüsszel kiadta az ukázt, aktiválják a migrációs paktumot”.
„Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!” – jelentette ki a miniszterelnök.
MTI/Felvidék.ma