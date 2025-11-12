Home Kitekintő „Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre“
Kitekintő

„Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre“

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: Orbán Viktor FB

Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre – jelentette ki a miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor azt írta,

„Brüsszel kiadta az ukázt, aktiválják a migrációs paktumot”.

„Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!” – jelentette ki a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Brüsszel kötelező betelepítést és újabb pénzbüntetéseket kényszerítene Magyarországra

A jelen ifjúsága a jövő valósága

Már péntektől várják az érdeklődőket a Vörösmarty téri...

„Háromszorosára nőttek volna az energiaárak, ha Orbán Viktor...

A lengyel elnök kijelentette, hogy „Lengyelország nem gyarmat”

A magyar kormány megkezdte az Európai Unió hatásköreinek...

Brüsszel 2027-től betiltja az orosz energiahordozók importját

Moszkva nem ismeri a magyar rendezési javaslatokat

Szijjártó Péter: a washingtoni csúcs tétje az volt,...

A sógorok rákapcsoltak: már a második afgán bűnözőt...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma