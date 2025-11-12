Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre – jelentette ki a miniszterelnök szerdai Facebook-bejegyzésében.

Orbán Viktor azt írta,

„Brüsszel kiadta az ukázt, aktiválják a migrációs paktumot”.

„Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!” – jelentette ki a miniszterelnök.

MTI/Felvidék.ma