Matematika–Fizika Nap a Selye János Gimnáziumban

A Cornides István Matematika–Fizika Emlékversenyt a komáromi magyar tannyelvű gimnázium egykori és jelenlegi tanárai hívták életre. 2001-ben a Selye János Gimnáziumban a hetvenes évek óta zajló szellemi diákviadalt Kalácska József javaslatára Cornides Istvánról nevezték el Cornides István Matematika–Fizika Emlékversenynek, amelyen évente több felvidéki és magyarországi középiskola diákjai négy kategóriában vesznek részt. A gimnázium méltó módon ápolja Cornides István emlékét, hiszen egy tantermet is elneveztek róla, évente versenyt rendezünk emlékére.

November 21-én délelőtt négy magyarországi – a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, a tatai Eötvös József Gimnázium, a budapesti Szent István Gimnázium és a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium – és hat felvidéki középiskola – a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium, az ógyallai Építőipari Szakközépiskola, a komáromi Ipari Szakközépiskola, az ipolysági Pongácz Lajos Alapiskola – Szondy György Gimnázium Iskolaközpont és a Selye János Gimnázium – diákjai törték a fejüket a feladatok megoldásán – több, mint nyolcvanan.

A versenyt gimnáziumunk igazgatója, Andruskó Imre nyitotta meg, aki elmondta, hogy az idei versenyt a 100 évvel ezelőtt, 1925-ben született Czókoly Béla tanár úr emlékének ajánljuk. Az igazgató a diákoknak stresszmentes versenyzést kívánt, majd dr. Kalácska József, a gimnázium nyugalmazott tanára, az Öregdiák Baráti Körünk alelnöke megemlékezett Czókoly Béláról:

1925. november 20-án született Rimasimonyiban. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd tanulmányait a rimaszombati gimnáziumban folytatta. A hontalanság éveiben a határon átszökve magántanulóként a miskolci Lévay József Református Gimnáziumban érettségizett.1951-ben a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet. 1951 áprilisától tanított iskolánkban egészen nyugdíjba vonulásáig.

Ő volt az elindítója annak az igényes, következetes munkának, amely a gimnáziumot a matematika és a fizika oktatása terén csehszlovákiai, majd szlovákiai viszonylatban a legjobbak közé emelte.

Kompromisszumot, megalkuvást sem önmagával, sem diákjaival szemben nem ismert. Szigorú volt, de sohasem emelte fel a hangját. Diákok sokaságát nevelte-oktatta a hiteles ember példáján keresztül. Neve, egyénisége, rend- és igazságszeretete mély tiszteletet váltott ki nemcsak a tanártársak, hanem a diákok körében is.

Már életében legendává lett. Szerény személyisége mindig ellene volt minden külső ünneplésnek, nem pályázott kitüntetésre. A felvidéki magyar pedagógustársadalom egykori tanítványai javaslatára 1995-ben díjazta eredményekben gazdag munkáját, és elsőként kapta meg a Czabán Samu Pedagógiai díjat. Komárom Város Önkormányzata nagyrabecsülése és a magyar nyelvű oktatásnak szolgáló életpálya elismeréseként 2006-ban a Pro Urbe díjjal tüntette ki. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyémánt diplomát adományozott neki.

Dr. Kalácska József Cornides Istvánról, a verseny névadójáról is megemlékezett, illetve fájó szívvel tudatta, hogy 2025. október 13-án elhunyt dr. Cornides Istvánné, szül. Lendvai Magdolna, aki a kezdetektől fogva jutalmazta a verseny győzteseit.

A feladatokat matematikából és fizikából a Selye János Gimnázium tanárai, dr. Bukor Emőke és Hevesi Anikó vezetésével állították össze.

A Cornides-verseny eredményhirdetésére hagyományosan 2026 januárjában, a magyar kultúra napján kerül majd sor, ahol kategóriánként az első három helyezett értékes jutalomban részesül.

SJG/Felvidék.ma