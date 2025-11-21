A Kabóca novemberi száma

Novemberben téli pihenőre készül a természet. Macit is nagy álmosság gyötri már a Kabóca novemberi lapszámának képes meséjében, a süncsalád meg téli szállást keres abban a kis történetben, amely a magyar mellett szlovákul is megtalálható szövegértést, szókincset, helyesírást fejlesztő játékokkal, feladatokkal együtt.

A selmecbányai Bányászati Múzeumban játszódik N. Tóth Anikó Fedezz fel! című könyvének izgalmas meséje, amelybe egy részlet erejéig most a kabócások is beleolvashatnak. A versoldalon Z. Német Istvánnak az Anser Kiadó Kabóca-könyvek sorozatában szeptemberben megjelent kötetéből, a Csetlibotliból találnak jó pár nagyszerű, rímes, ritmusos verset az őszről, a Balatonról, egy flegmadárról, de még egy esti szürkületben iázó szamárról is.

Balla Margit titokzatosan indult nagyvárosi meséinek újabb fejezetéből kiderül, miért is várja ősszel a hidegre forduló napokat Misi, s merre kalandozik ilyenkor a ködös, hűvös időben a kisfiú.

Az angol iskolások az idő múlásának kifejezéseit gyakorolhatják a Kabócával, a Világmegváltó találmányok oldala a papír és az iránytű felfedezésének történetét, a háziállatok sorozata pedig mi mást is mutatna be novemberben, mint a hónap szárnyasát, a libát.

Legvégül még a régi nagy vásárok, az őszi, a Márton-napi sokadalmak világába is bepillanthatnak most kedvenc lapjukkal a legkisebbek, összevethetik napjaink karácsonyi vásáraival, s hangolódhatnak a közelgő ünnepekre.

A havilap megrendelhető a kiadó címén: kabocalap@gmail.com, www.kabocalap.com

LZ/Felvidék.ma