Jónak lenni jó! – Érkeznek a felajánlások, összefog az ország

A közmédia hagyományos karitatív kampánya, a Jónak lenni jó! idén különösen nehéz helyzetben élő gyermekek számára gyűjt: a háború sújtotta Kárpátalján beteg, árva és otthonukat vesztett gyerekeket támogatja a kezdeményezés. A felajánlásokból befolyt összeg a KEGYES Alapítványhoz jut, amely évek óta dolgozik azon, hogy a legkiszolgáltatottabb kárpátaljai gyerekek megfelelő ellátást, biztonságot és szerető közösséget kapjanak.

A kampány csúcspontja december 21-én lesz: a közmédia csatornái egész napos jótékonysági műsorfolyammal jelentkeznek, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. A nézők és hallgatók történeteket, személyes vallomásokat és élő bejelentkezéseket láthatnak majd az adományozás folyamatáról.

Különleges tárgyi adományok hírességektől, művészektől és intézményektől

A Jónak lenni jó! kampány minden évben rendkívüli felajánlásokkal kívánja ösztönözni az adakozást, és ez 2025-ben sincs másként. A relikviák köre idén különösen sokszínű és értékes.

Sávolt Karolina festőművész a háború kitörésekor kezdett dolgozni Mennyei hangok című festményén, amelyet most a kampány javára ajánlott fel. A fiatal alkotó mély empátiával fordul a kárpátaljai magyar gyerekek felé, ezért művével is az ő megsegítésüket támogatja. A régóta Magyarországon élő Jamal Abdul-Naser ismét egy különleges, kézzel csomózott szőnyeget ajánlott fel. A művészi igényességgel készült darab az egyik legértékesebb licitfelajánlás. A Magyar Állami Operaház egy ikonikus Diótörő-bábut kínál fel, amely különleges dísze lehet minden gyűjteménynek – megszerzésével pedig a kárpátaljai gyerekeket lehet támogatni. A Magyar Nemzeti Cirkusz előadásaira szóló jegyeket sorsol ki azok között, akik csatlakoznak a jótékonysági akcióhoz, így a támogatók egy különleges élménnyel lehetnek gazdagabbak.

Idén a Hortobágyi Nemzeti Park is csatlakozott a kampányhoz egy igazán különleges felajánlással: licitálni lehet Cseppkére, a vadlóra. A különleges patás egy dokumentumfilm főszereplője: Cseppke nemcsak a hortobágyi puszta egyik ikonikus állata, hanem egy olyan történet hőse, amely a természet szépségéről, az állatok szabadságáról és a megőrzés fontosságáról szól.

A rá vonatkozó jelképes „örökbefogadás” a kampány egyik rendhagyó felajánlása.

Csepke 2018. május 5-én született, 7 éves és két csikója van. A világ egyetlen igazi vadlófajának, a Przewalski-lónak a képviselője. Induló licit: 200 000 Ft. A szerencsés örökbefogadó évente három alkalommal szakvezetés kíséretében személyesen is meglátogathatja Csepkét a Hortobágyon, ami egy életre szóló élmény!

December 21-én egész napos műsorfolyam várja a nézőket a közmédia csatornáin, hogy együtt tehessünk a kárpátaljai gyermekekért.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a Mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a jonaklennijo@mtva.hu címen válaszolnak.

Hogyan lehet támogatni a KEGYES Alapítványt?

Adományvonal 1358 – hívás vagy SMS díja: 500 Ft

Közvetlen pénzbeli támogatás

Kedvezményezett: KEGYES Alapítvány

Számlaszám: 11744003-24452786 (OTP Bank)

IBAN: HU98117440032445278600000000

Közhasznú támogatás esetén

Ha valaki közhasznú támogatásként szeretné eljuttatni adományát:

Segítő Összefogás a Jövőért Alapítvány

Számlaszám: 11739030-23919741 (OTP Bank)

Kérik, hogy ilyen esetben a támogatók vegyék fel a kapcsolatot a szervezőkkel:

jonaklennijo@mtva.hu

MTVA/Felvidék.ma