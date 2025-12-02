Térségünkben az AI-használat aránya elmarad a globális átlagtól

A napi szinten generatív mesterséges intelligenciát használó munkavállalók magasabb fizetést, nagyobb munkahelyi biztonságot és termelékenységet tapasztalnak – miközben a globális munkaerő egyharmada rendszeresen túlterheltnek érzi magát.

A kutatás legfontosabb megállapításai:

„A GenAI már most megtérül azok számára, akik napi szinten használják. Nem csupán technológiai újításról van szó, hanem olyan változásról, amely alapjaiban érinti a szervezeti működést és a HR stratégiát. A siker kulcsa, hogy a munkavállalók értsék a vállalati célokat, az ezekhez vezető utakat, és felismerjék, hogy folyamatos fejlődésre van szükségük. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor a megélhetési nehézségek és a túlterheltség fokozódó nyomást jelentenek, a vezetőknek felelősségük van a munkafolyamatok és a szerepkörök áttervezésében, hogy azok összhangban legyenek a technológiai változásokkal és a dolgozók igényeivel. Ehhez világos irányelveket és olyan struktúrákat kell biztosítani, amelyek elősegítik az AI mindennapi használatát és valódi értéket teremtenek a munkavégzésben. Ahol ez megvalósul, ott az AI nem csupán eszköz, hanem valódi partner a hatékony és fenntartható munkavégzésben” – mutatott rá Gönczi Gyöngyi, a PwC Magyarország HR és szervezetfejlesztési tanácsadási csapatának vezetője.