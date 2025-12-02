Home Magazin Térségünkben az AI-használat aránya elmarad a globális átlagtól
Térségünkben az AI-használat aránya elmarad a globális átlagtól

Magasabb fizetésért érteni és használni is tudni kell az AI-t

A napi szinten generatív mesterséges intelligenciát használó munkavállalók magasabb fizetést, nagyobb munkahelyi biztonságot és termelékenységet tapasztalnak – miközben a globális munkaerő egyharmada rendszeresen túlterheltnek érzi magát.
A PwC idei Global Workforce Hopes and Fears kutatása nemcsak az AI nyújtotta kézzelfogható munkaerőpiaci előnyökre, de a technológia alkalmazásához szükséges eszközök és erőforrások egyenlőtlen hozzáférhetőségére is felhívja a figyelmet. Készségfejlesztési szakadék, bizalomhiány és pénzügyi nehézségek árnyalják a munkavállalói elköteleződést.
A kutatás legfontosabb megállapításai:
  • Kézzelfogható előnyökkel jár a generatív MI használata a munkahelyeken: a technológiát napi szinten használók 92%-os termelékenységet tapasztalnak, szemben a ritkán használók 58%-ával.  Emellett a napi AI-használók minden vizsgált mutatóban optimistábbak, és jövőjüket bíztatóbbnak látják.
  • A vállalatok egyre többet fektetnek be készségfejlesztési programokba, azonban a nem vezető beosztásúak mindössze 51%-a érzi úgy, hogy hozzáfér a szükséges eszközökhöz, szemben a vezetők 66%-ával és a felsővezetők 72%-ával.
  • Bár a munkavállalók 54%-a használt AI-t a munkájában az előző évben, a napi szintű GenAI-használók aránya mindössze 14%. AI-ügynökökkel csak 6% dolgozik napi rendszerességgel.
  • A közel 50 ezer megkérdezett munkavállaló 53%-a optimista saját pozíciója jövőjét illetően, a nem vezetők körében ez az arány 43%, a vezetőknél 72%.
  • A menedzsmentbe vetett bizalom megosztott: a válaszadók 64%-a érti szervezete céljait, de a nem vezetők és a Z generáció körében ez az arány még alacsonyabb.
  • A kutatásban részt vettek több mint egyharmada (35%) legalább hetente egyszer túlterheltnek érzi magát.
  • A globális munkaerő 55%-a pénzügyi nehézségekkel küzd, a munkavállalók kevesebb mint fele (43%) kapott fizetésemelést az elmúlt évben, míg előléptetést csak 17%.
  • A szervezeti elköteleződés jelentős versenyelőnyt jelent: azok a dolgozók, akik erősen azonosulnak a cégvezetés céljaival, 78%-kal motiváltabbak, mint azok, akik kevésbé érzik ezt az összhangot.
  • A pszichológiai biztonság világszerte egyre fontosabb, de a magyar munkavállalók mindössze 54%-a bízik a vezetőjében, 55% tud nyíltan kommunikálni vele, és 57% nem érzi biztonságosnak, hogy új ötletekkel kísérletezzen a munkahelyén.
  • Magyarországon az AI-használat aránya (38%) elmarad a globális átlagtól (54%), miközben a munkavállalók 54%-a véli úgy, hogy nem állnak rendelkezésére a megfelelő eszközök az új készségek elsajátításához.

„A GenAI már most megtérül azok számára, akik napi szinten használják. Nem csupán technológiai újításról van szó, hanem olyan változásról, amely alapjaiban érinti a szervezeti működést és a HR stratégiát. A siker kulcsa, hogy a munkavállalók értsék a vállalati célokat, az ezekhez vezető utakat, és felismerjék, hogy folyamatos fejlődésre van szükségük. A jelenlegi gazdasági környezetben, amikor a megélhetési nehézségek és a túlterheltség fokozódó nyomást jelentenek, a vezetőknek felelősségük van a munkafolyamatok és a szerepkörök áttervezésében, hogy azok összhangban legyenek a technológiai változásokkal és a dolgozók igényeivel. Ehhez világos irányelveket és olyan struktúrákat kell biztosítani, amelyek elősegítik az AI mindennapi használatát és valódi értéket teremtenek a munkavégzésben. Ahol ez megvalósul, ott az AI nem csupán eszköz, hanem valódi partner a hatékony és fenntartható munkavégzésben” – mutatott rá Gönczi Gyöngyi, a PwC Magyarország HR és szervezetfejlesztési tanácsadási csapatának vezetője.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma
