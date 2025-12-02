Szerezz tapasztalatot a közigazgatásban

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat folytatja a fiatalok rendszeres támogatását, és elindítja a jelentkezést a Mladí na úrade (Fiatalok a Hivatalban) fizetett gyakornoki és mentorprogram ötödik évfolyamára.

A program csaknem a teljes 2026-os évet átfogja, és olyan egyetemistáknak szól, akik szakmai gyakorlatot szeretnének szerezni, munkatapasztalatot gyűjteni, valamint belülről megismerni a regionális önkormányzat működését.

A programra nappali tagozatos egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, a második ciklus utolsó éveseinek kivételével. Nagyszombat megye tíz új gyakornokot keres, akik az év során hallgatói munkaszerződés keretében dolgozhatnak heti legfeljebb 20 órában, óránként 6 eurós díjazásért.

A gyakornokok a megyei hivatal tíz szervezeti egységénél tevékenykedhetnek – többek között az oktatási, kommunikációs, humánerőforrás-, projektirányítási, kulturális (Nagyszombati Kreatív Központ), közlekedéspolitikai (kerékpáros közlekedési referátus) osztályokon, valamint a szervezési, jogi, üzemeltetési és közbeszerzési részlegeken.

Eddig összesen 28 hallgató teljesítette sikeresen a programot, akik a gyakorlat során a hivatal különböző feladataiba kapcsolódtak be, részt vettek a megyei rendezvényeken, és olyan tapasztalatokra tettek szert, amelyek hasznosak voltak a későbbi tanulmányaik vagy szakmai útjuk során.

Az érdeklődők 2026. január 5-ig jelentkezhetnek a következő e-mail címen: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk. Minden szükséges információ elérhető itt.

Az Instagramon, a @mladinaurade profilon valós beszámolók és konkrét példák láthatók a gyakornokok hasznos munkájáról, amelyet a program során végeznek.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma