Home Régió Szerezz tapasztalatot a közigazgatásban
Régió

Szerezz tapasztalatot a közigazgatásban

Nagyszombat megye megnyitja a „Fiatalok a Hivatalban” mentorprogram ötödik évfolyamát

Felvidék.ma
Felvidék.ma
(Fotó: pixabay.com)

A Nagyszombat Megyei Önkormányzat folytatja a fiatalok rendszeres támogatását, és elindítja a jelentkezést a Mladí na úrade (Fiatalok a Hivatalban) fizetett gyakornoki és mentorprogram ötödik évfolyamára.

A program csaknem a teljes 2026-os évet átfogja, és olyan egyetemistáknak szól, akik szakmai gyakorlatot szeretnének szerezni, munkatapasztalatot gyűjteni, valamint belülről megismerni a regionális önkormányzat működését.

A programra nappali tagozatos egyetemi hallgatók jelentkezhetnek, a második ciklus utolsó éveseinek kivételével. Nagyszombat megye tíz új gyakornokot keres, akik az év során hallgatói munkaszerződés keretében dolgozhatnak heti legfeljebb 20 órában, óránként 6 eurós díjazásért.

A gyakornokok a megyei hivatal tíz szervezeti egységénél tevékenykedhetnek – többek között az oktatási, kommunikációs, humánerőforrás-, projektirányítási, kulturális (Nagyszombati Kreatív Központ), közlekedéspolitikai (kerékpáros közlekedési referátus) osztályokon, valamint a szervezési, jogi, üzemeltetési és közbeszerzési részlegeken.

Eddig összesen 28 hallgató teljesítette sikeresen a programot, akik a gyakorlat során a hivatal különböző feladataiba kapcsolódtak be, részt vettek a megyei rendezvényeken, és olyan tapasztalatokra tettek szert, amelyek hasznosak voltak a későbbi tanulmányaik vagy szakmai útjuk során.

Az érdeklődők 2026. január 5-ig jelentkezhetnek a következő e-mail címen: ludske.zdroje@trnava-vuc.sk. Minden szükséges információ elérhető itt.

Az Instagramon, a @mladinaurade profilon valós beszámolók és konkrét példák láthatók a gyakornokok hasznos munkájáról, amelyet a program során végeznek.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A komáromi advent minden este ünnepi műsorokkal vár

Adventi varázslat Felsőszeliben

Megnyílt a karácsonyi könyvvásár a Reviczky Házban

A járás lakossága önállósítaná a tapolyhanusfalvai múzeumot, a...

Gazdag kínálat a karácsonyi vásárban

Megkezdődött a Lévai Szent László Kör XII. karácsonyi...

Adventváró teadélután Léván

Adventi nyitány Galántán: a hagyomány és a közösség...

„Lorántffy–Rákóczi-örökség Zemplénben”

Megnyílt a középkori karácsonyi vásár a pozsonyi vár...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma