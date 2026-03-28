Zsivotzky Gyuláról nevezték el a Nemzeti Atlétikai Központot

Új nevet kapott Magyarország egyik legmodernebb sportlétesítménye: a jövőben Zsivotzky Gyula olimpiai bajnok kalapácsvető nevét viseli a budapesti Nemzeti Atlétikai Központ. A döntés méltó emléket állít a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett atlétának, és szimbolikusan összeköti a magyar atlétika kiemelkedő múltját a jövő generációival.

A rendkívül sikeres 2023-as atlétikai világbajnokságra épült létesítmény mára a nemzetközi atlétikai élet központi helyszíne. A Duna-parton fekvő atlétikai fellegvár kiemelt hazai eseményeknek és nemzetközi versenyeknek ad otthont, emellett a mindennapi sportolás és a közösségi élet fontos tere is. Más események mellett ezt bizonyítja a névadó ünnepség után megrendezett Sportoló Nemzet LED’s Run éjszakai futás is, amelyen 6000-en álltak rajthoz.

A névadás célja, hogy a világszínvonalú sportinfrastruktúrával rendelkező központ olyan szellemi örökséget is közvetítsen, amely inspirációt nyújt a fiatal sportolóknak.

„A Nemzeti Atlétikai Központ igazi sikertörténet: megnyitása óta otthonává vált a közösségi sportnak, illetve a hazai és a nemzetközi atlétika élmezőnyének is. A sportirányításban fontosnak tartjuk, hogy sportlétesítményeink olyan magyar nagyságoknak állítsanak emléket, akik nemcsak világraszóló sikereket arattak és felejthetetlen élményekkel ajándékozták meg a nemzetet, de példaképként is állíthatók honfitársaink elé. Zsivotzky Gyula pályafutásával és életútjával megmutatta, hogy kitartással és kellő elszántsággal nagyon mélyről indulva is fel lehet érni a csúcsra, többszörös világrekorderként és olimpiai bajnokként a világ valaha volt egyik legjobb kalapácsvetőjévé vált. Ezért nagy büszkeség, hogy fantasztikus teljesítménye előtt tisztelegve, a mai naptól Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központnak hívhatjuk ezt a csodálatos helyszínt”

– fogalmazott Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

Zsivotzky Gyula a magyar atlétika egyik legnagyobb alakja, aki három egymást követő olimpián is dobogóra állt.

1960-ban Rómában és 1964-ben Tokióban ezüstérmes lett, majd 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai bajnoki címet nyert. Pályafutása a kitartás, a fegyelem és a folyamatos fejlődés példája.

„Ma egy különleges és felemelő pillanat tanúi vagyunk. Nem csupán egy létesítményt nevezünk el, hanem emléket állítunk egy kivételes embernek, egy legendás sportolónak és egy olyan példaképnek, aki örökre beírta magát a magyar atlétika, a magyar sport történetébe. A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ név kötelez. Kötelez bennünket arra, hogy méltó módon őrizzük örökségét, és hogy ezt a pályát ne csak versenyek helyszíneként, hanem inspirációként is használjuk. Inspirációként a jövő generációi számára – azoknak a fiataloknak, akik ma még csak álmodnak a nagy sikerekről”

– mondta Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke.

Az ünnepségen jelen volt az olimpiai bajnok családja, fia, Zsivotzky Attila a sikerek mögötti emberről beszélt.

„A legtöbben olimpiai bajnokként ismerték Zsivotzky Gyulát. Azt azonban már kevesen látják, hogy mi tette lehetővé azt, hogy ezeket az eredményeket elérje. Mindig is szilárd értékrend alapján élte az életét, amit külső tényezők nem befolyásoltak. Hatalmas volt az igazságérzete, ami miatt mindig kiállt az általa helyesnek tartott elvek mellett. Szigorú volt önmagával és a környezetével is, ami lehetővé tette sikereinek elérését. Mindig azt mondta, hogyha csinálsz valamit, azt csináld teljes erőbedobással. Ez volt a legfontosabb útravaló, amit adott nekünk. Ez a megtiszteltetés nemcsak a sportolónak szól, hanem annak a példaképnek is, akit a jövő generációi elé lehet állítani, akinek értékeit érdemes továbbörökíteni”

– mondta Zsivotzky Attila, Zsivotzky Gyula fia.

A Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központ üzemeltetéséért a HM Sportért Felelős Államtitkárságának tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Nemzeti Sportügynökség felel, a létesítmény a jövőben is kiemelt szerepet játszik majd a hazai és nemzetközi atlétikai események rendezésében, idén szeptemberben itt debütál majd az új sorozat, az atlétikai világdöntő, miközben a főváros egyik legkedveltebb közösségi sportközpontjává vált, az ingyenesen használható egyedülálló panorámás futókör minden nap várja a sportolni vágyókat.

(Sportintézet)