Időközi választás lesz márciusban, néhány magyarok által lakott településen is

Időközi választás lesz 2026. március 21-én, a dátumot Richard Raši (Hlas-SD) házelnök hirdette ki. Összesen 11 település választ polgármestert vagy helyi képviselőt – tájékoztatott a törvényhozás honlapja.

Polgármestert és egy képviselőt választanak Garamkeszin, valamint Felsőcsájban. Polgármestert választanak Tornagörgőn, továbbá Kishalom és Laborcbér településen. Helyi képviselőt kell választani Kolonyban, Nánán, Losonctamásiban, illetve Szentanna, Nagydivény és Rásztó községben.

Időközi választást akkor kell kiírni, ha az előző választás eredménytelen vagy érvénytelen volt, illetve ha időközben megüresedett a polgármesteri vagy képviselői poszt.

TASR/Felvidék.ma