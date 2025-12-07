Adventi barangolás Jókai városában – meggyúlt a második gyertya

December 7-én, advent második vasárnapján is különleges hangulat lengte be Komárom történelmi belvárosát. A városi adventi koszorún a második gyertya is lángra lobbant, ezzel még ünnepibb fénybe borítva a Klapka teret, ahol egész délután és este pezsgő forgatag várta az érkezőket.

A térre belépve forralt bor, mézeskalács és szezonális finomságok illata fogadta a látogatókat, az árusok sorai között pedig családok, baráti társaságok és kíváncsi turisták sétáltak, mindenki a maga tempójában élvezve a decemberi esti varázst.

A Nádor utca és a Klapka tér úgy telt meg fénnyel, zenével és emberekkel, mintha egy karácsonyi film díszletei között járnánk.

Mindenütt volt valami, ami szemnek és szájnak egyaránt kedves: ajándéktárgyak, kézműves portékák, forró italok, édes és sós ünnepi finomságok.

A gyermekek lelkesedése, a szülők öröme, a barátok nevetése együtt teremtette meg azt a meghitt, mégis eleven adventi atmoszférát, amely ilyenkor sajátja Komárom belvárosának.

A háttérben a Szent András-bazilika harangjai szóltak, ahol adventi szentmisén gyűltek össze a hívek – a városi ünnepi pillanatok így a lelki elmélyüléssel is összekapcsolódtak.

A szervezők idén is gazdag programsorozattal készülnek: az adventi rendezvényeket november 28. és december 23. között tartják a Klapka téren, minden korosztály számára kínálva változatos, mindennap megújuló eseményeket.

A részletes programok és további információk Komárom város honlapján találhatóak.

Bartalos Nikolas felvételei

Bartalos Nikolas/Felvidék.ma