Jótékonysági Mikulás-futás Bősön

Bős idén hetedik alkalommal rendezte meg teli sporteseményét, a Mikulás-futást. December 6-án piros sapkás futók töltötték meg az Amade parkot, ahol a mozgás öröme és a közösség ereje egy fontos célért találkozott: a résztvevők Ádámért futottak.

Ádám egy 9 éves, harmadik osztályos kisfiú, akinek mosolya még a legszürkébb téli délelőttöt is képes beragyogni. Egy ritka genetikai betegség miatt azonban az élete kihívásokkal teli. Nem tud járni, lélegeztető gép segíti a mindennapjait és kerekesszékkel közlekedik.

Mindezek ellenére olyan derű sugárzik belőle, amely példát mutat a felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

A futás célja az volt, hogy Ádám számára lehetővé váljon a rendszeres gyógytorna és rehabilitáció, valamint hogy új, speciális kerekesszéket kaphasson.

Ezek a fejlesztések létfontosságúak ahhoz, hogy erős maradhasson, fejlődhessen, és továbbra is olyan kitartással küzdjön, ahogy azt eddig tette.

A résztvevők reggel 9 órától nevezhettek a helyszínen, majd 10 óra után a legkisebbek rajtoltak el. Az óvodás futás mosolyt csalt mindenki arcára. A felnőttek 11 órakor indultak neki a távnak, amely több körön át vezetett, így mindenki annyit teljesíthetett, amennyit szeretett volna.

Volt, aki 2 kilométert futott, mások 10 kilométert is bevállaltak. A nevezési díj 7 euró volt, amelyet teljes egészében Ádám megsegítésére ajánlottak fel.

Bár a decemberi reggel hideg volt, ez senkit sem tántorított el, láthattunk krampuszt, de valaki kutyával vagy babakocsival futott. A célnál pedig maga a Mikulás adta át a versenyzőknek a díjakat.

A rendezvény igazi ereje nem a megtett kilométerekben rejlett, hanem abban a közösségi élményben, amit a bősiek és a környékről érkező résztvevők együtt teremtettek.

Összesen 150-en kötöttek cipőfűzőt és az esemény végére 1500€ gyűlt össze.

A hetedik bősi Mikulás-futás arról szólt, hogy együtt könnyebb lesz Ádámnak. Minden lépés, minden mosoly és minden befutott kör azt üzente: a küzdelemben nincs egyedül. A közösség idén is megmutatta, hogy a legnagyobb ajándék az összefogás.

Bott Noémi/Felvidék.ma